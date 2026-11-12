Como assistir a Inglaterra x Croácia com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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Prévia da partida

Liga das Nações A - Rodada 5 12 de nov. de 2026 - 14:45 Wembley

A Inglaterra recebe a Croácia no Estádio de Wembley na noite de quinta-feira, pela Liga das Nações da UEFA, em partida do Grupo A3. A equipe de Thomas Tuchel busca consolidar sua posição na classificação do grupo.

A ocasião tem um significado que vai além da partida. Harry Kane deve superar o recorde de jogos pela seleção masculina da Inglaterra que pertence há muito tempo a Peter Shilton. Ao disputar sua 126ª partida, ele ultrapassará o lendário goleiro, que detém a marca desde 1989. Uma cerimônia especial está planejada para antes do jogo em Wembley, com a presença de Shilton para marcar a passagem do recorde.

A conquista da Bola de Ouro por Kane também será celebrada diante da torcida da casa, acrescentando um clima de festa a uma noite que já será histórica para o futebol inglês. O atacante do Bayern de Munique tem como meta chegar a 100 gols pela seleção e não dá sinais de desaceleração.

A Croácia chega sob o comando de Slaven Bilic após uma campanha difícil na Liga das Nações. Os confrontos recentes com a Inglaterra têm sido desequilibrados, e os visitantes precisarão melhorar significativamente para evitar outra derrota pesada em Wembley.

O jovem elenco da Inglaterra continua atraindo atenção. Rio Ngumoha, de 18 anos, recebeu outra convocação depois de se destacar pelo clube, inclusive com uma atuação de destaque na vitória do Liverpool sobre o Villarreal pela Champions League, e estará ansioso para voltar a jogar pela seleção.

Jude Bellingham leva sua qualidade do Real Madrid ao meio-campo em Wembley, enquanto Declan Rice dá sustentação ao setor. A Inglaterra chega a esta partida com um elenco profundo e embalada por uma boa fase.