Horário de Indianapolis Colts x New York Giants

NFL 29 de nov. de 2026 - 13:00 Lucas Oil Stadium

O Indianapolis Colts recebe o New York Giants no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis, Indiana, pela semana 12 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 29 de novembro, às 14:00 (BRT).

Anthony Richardson Sr., quarterback dos Colts, deve ser titular pela primeira vez desde 2024 em um elenco desfalcado, com campanha de 3 vitórias e 8 derrotas, que acabou de dispensar o ex-quarterback dos Giants Daniel Jones. O time recebe o New York Giants de J.J. McCarthy, líder da NFC East com campanha de 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate, em um jogo da semana 12 com potencial para surpreender.

Onde assistir a Indianapolis Colts x New York Giants

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Notícias dos times para Indianapolis Colts x New York Giants

Notícias do Indianapolis Colts

Os Colts chegam à semana 12 em meio a turbulências após a derrota por 26 a 3 para Houston: demitiram o gerente-geral Chris Ballard e negociaram jogadores importantes, como Quenton Nelson, Josh Downs, Keenan Allen e DeForest Buckner, anteriormente nesse período.

Mudança de quarterback : Indianapolis tirou Daniel Jones, ex-quarterback dos Giants, da equipe titular após a semana 11 e depois o dispensou. Anthony Richardson Sr. foi nomeado titular para a semana 12. Será a primeira vez que Richardson começa um jogo em quase dois anos, com Riley Leonard como segundo quarterback e Shane Buechele, recém-contratado, como terceiro.

: Indianapolis tirou Daniel Jones, ex-quarterback dos Giants, da equipe titular após a semana 11 e depois o dispensou. Anthony Richardson Sr. foi nomeado titular para a semana 12. Será a primeira vez que Richardson começa um jogo em quase dois anos, com Riley Leonard como segundo quarterback e Shane Buechele, recém-contratado, como terceiro. Desfalque até o fim da temporada : O defensive end novato Caden Curry passou por uma cirurgia no punho para reparar uma ruptura de ligamento e foi colocado na lista de lesionados pelo restante da temporada de 2026. O defensive end Carl Lawson foi promovido do elenco de treinos para ocupar sua vaga.

: O defensive end novato Caden Curry passou por uma cirurgia no punho para reparar uma ruptura de ligamento e foi colocado na lista de lesionados pelo restante da temporada de 2026. O defensive end Carl Lawson foi promovido do elenco de treinos para ocupar sua vaga. Reforços na secundária e na linha : O destaque Sauce Gardner, cornerback com problema na panturrilha, e o left tackle Bernhard Raimann, que sofreu uma concussão, participaram integralmente dos treinos de quarta e quinta-feira após desfalcarem o time na semana 11. Os Colts também abriram o prazo de 21 dias para o retorno do cornerback Cam Taylor-Britt, que tem uma lesão na virilha, da lista de lesionados. Ele, porém, não participou do treino de quinta-feira após treinar sem restrições na quarta.

: O destaque Sauce Gardner, cornerback com problema na panturrilha, e o left tackle Bernhard Raimann, que sofreu uma concussão, participaram integralmente dos treinos de quarta e quinta-feira após desfalcarem o time na semana 11. Os Colts também abriram o prazo de 21 dias para o retorno do cornerback Cam Taylor-Britt, que tem uma lesão na virilha, da lista de lesionados. Ele, porém, não participou do treino de quinta-feira após treinar sem restrições na quarta. Desfalques importantes : O cornerback Charvarius Ward Sr. (joelho), o running back novato Seth McGowan (músculo posterior da coxa), o tackle Jalen Travis (joelho), o tight end Will Mallory (músculo posterior da coxa) e o defensive tackle Jerry Tillery (panturrilha) não participaram dos treinos de quarta e quinta-feira. O tight end Drew Ogletree (joelho) e o wide receiver Deion Burks (motivos pessoais) voltaram a treinar sem restrições na quinta-feira.

: O cornerback Charvarius Ward Sr. (joelho), o running back novato Seth McGowan (músculo posterior da coxa), o tackle Jalen Travis (joelho), o tight end Will Mallory (músculo posterior da coxa) e o defensive tackle Jerry Tillery (panturrilha) não participaram dos treinos de quarta e quinta-feira. O tight end Drew Ogletree (joelho) e o wide receiver Deion Burks (motivos pessoais) voltaram a treinar sem restrições na quinta-feira. Destaques positivos do ataque: O running back Jonathan Taylor segue como principal peça do jogo terrestre de Indianapolis, o oitavo melhor da liga. Já o tight end Tyler Warren precisa de apenas 24 jardas recebidas para superar o recorde da franquia de Ken Dilger (1.138) de mais jardas recebidas por um tight end dos Colts nas duas primeiras temporadas.

Notícias do New York Giants

Sob o comando do técnico John Harbaugh, os Giants lideram a NFC East e vêm de uma vitória surpreendente por 23 a 18 sobre o Jacksonville Jaguars. O quarterback J.J. McCarthy continua à frente do ataque, ao lado de seu principal alvo, Malik Nabers, e do running back Cam Skattebo (530 jardas corridas e 4 touchdowns).

Atenção à pressão sobre o quarterback : O edge rusher Abdul Carter, eleito o jogador de defesa da semana na NFC após conseguir dois sacks e 12 pressões contra Jacksonville, não participou dos treinos de quarta e quinta-feira por problemas na panturrilha e no tornozelo, além de uma doença. Harbaugh descreveu a lesão como leve e afirmou que a condição de Carter será avaliada dia a dia, mas que a expectativa é que ele jogue.

: O edge rusher Abdul Carter, eleito o jogador de defesa da semana na NFC após conseguir dois sacks e 12 pressões contra Jacksonville, não participou dos treinos de quarta e quinta-feira por problemas na panturrilha e no tornozelo, além de uma doença. Harbaugh descreveu a lesão como leve e afirmou que a condição de Carter será avaliada dia a dia, mas que a expectativa é que ele jogue. Baixa na secundária : O cornerback titular Greg Newsome II foi colocado na lista de lesionados na terça-feira após precisar de uma cirurgia de estabilização no tornozelo com sistema TightRope. Além disso, o cornerback Dru Phillips e o defensive lineman Shelby Harris, ambos doentes, não participaram dos treinos de quarta e quinta-feira.

: O cornerback titular Greg Newsome II foi colocado na lista de lesionados na terça-feira após precisar de uma cirurgia de estabilização no tornozelo com sistema TightRope. Além disso, o cornerback Dru Phillips e o defensive lineman Shelby Harris, ambos doentes, não participaram dos treinos de quarta e quinta-feira. Mudanças no elenco e atualizações dos treinos: Para ampliar as opções do elenco, o New York Giants promoveu o outside linebacker Dawuane Smoot do elenco de treinos para o elenco principal. O tight end Isaiah Likely (virilha) e o linebacker novato Arvell Reese (costas), líder entre os novatos da NFL com 88 tackles, treinaram com restrições na quarta e na quinta-feira. O safety Jevón Holland (cotovelo) e o wide receiver Darnell Mooney (virilha) treinaram sem restrições na quinta-feira.