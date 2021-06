Onde assistir a Hungria x Portugal, pela Eurocopa?

As seleções entram em campo nesta terça-feira (15), às 13h (de Brasília), em Budapeste; saiba como acompanhar ao vivo na TV e na internet

E teremos, nesta terça-feira (15), Cristiano Ronaldo em campo pela Euro 2020 : Portugal viaja para enfrentar a Hungria, às 13h (de Brasília), no Estádio Ferenc Puskas, pela primeira rodada do Grupo F. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV , na TV fechada. Na Goal , você acompanha a partida em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Hungria x Portugal DATA Terça-feira, 15 de junho de 2021 LOCAL Estádio Ferenc Puskás - Budapeste, HUN HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O jogo será disputado na Puskás Arena, em Budapeste / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que irá transmitir o duelo desta terça-feira (15). Na Goal , você pode acompanhar minuto a minuto do confronto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

HUNGRIA

No grupo da morte, a seleção da Hungria terá um trabalho complicado pela frente se quiser alcançar as oitavas de final, já que disputa as vagas no mata-mata com França, Alemanha e Portugal.

A equipe comandada por Marco Rossi aposta nos gols da dupla Nemanja Nikolic e Adam Szalai para surpreender os favoritos. Gulácsi, no gol, terá o papel de parar ninguém menos do que Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e grande elenco.

Szalai Ádám: Tudjuk milyen fontos az első mérkőzés, de azt is, hogy kikkel mérkőzünk meg a következő napokban. Taktikailag és védekezésben nagyon kell figyelnünk, labdával pedig bátran kell játszanunk. Sokkal erősebb portugál csapatot várok, mint a 2016-os Eb-n. #EURO2020 #HUNPOR pic.twitter.com/KSwTGn4k16 — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 14, 2021

Provável escalação da Hungria: Gulácsi; Orbán, Attila Szalai e Botka; Holender, Kleinheisler, Nagy e Nego; Sallai; Adam Szalai e Nikolic.

PORTUGAL

Com time completo, nomes em alta como Rúben Dias e os craques Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, a seleção portuguesa chega para a Euro 2020 como um das principais favoritas a sair com o título da competição.

Última campeã, defende o título conquistado em 2016 - no famoso gol de Éder - e já vai para a estreia com tudo, querendo terminar na primeira colocação do grupo da morte.

Amanhã é a nossa estreia no Euro e precisamos de todos! #VamosComTudo #PortugalPrecisaDeTi



🇭🇺🆚🇵🇹

⌚17h

🏆Euro 2020 pic.twitter.com/BMa7jkF0wY — Portugal (@selecaoportugal) June 14, 2021

Provável escalação de Portugal: Rui Patrício; Semedo, Rúben Dias, Fonte e Guerreiro; Danilo Pereira, Bruno Fernandes e Moutinho; Jota, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

HUNGRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Hungria 1 x 0 Chipre Amistoso 4 de junho de 2021 Hungria 0 x 0 Irlanda Amistoso 8 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Hungria x França Eurocopa 19 de junho de 2021 10h (de Brasília) Alemanha x Hungria Eurocopa 23 de junho de 2021 16h (de Brasília)

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Espanha 0 x 0 Portugal Amistoso 4 de junho de 2021 Portugal 4 x 0 Israel Amistoso 9 de junho de 2021

Próximas partidas