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Liga das Nações A - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Onde assistir a Holanda x Grécia: canal de TV e transmissões online ao vivo

Na Holanda, o duelo terá transmissão ao vivo pelo Ziggo Go e pelo Canal+. Abaixo, você encontra os links diretos para ativar sua assinatura e assistir à partida por streaming.

Notícias das equipes e convocados

A Holanda não contará com Virgil van Dijk e Brian Brobbey. Os dois jogadores não foram considerados aptos para o período de jogos das seleções e não foram substituídos na lista de convocados. Assim, Xavi tem 23 jogadores à disposição. Mais detalhes sobre a provável escalação serão divulgados perto do início da partida.

Na Grécia, nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada até o momento. A expectativa é que o técnico Ivan Jovanovic possa contar com seus melhores jogadores. Informações atualizadas sobre a provável escalação serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.

Desempenho recente

Nos últimos cinco jogos, a Holanda somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia, em 4 de outubro. Antes disso, a seleção holandesa empatou em 2 a 2 com a Grécia e também havia vencido a Sérvia por 2 a 1 em Belgrado. A derrota nesse período ocorreu na eliminação para o Marrocos na Copa do Mundo (1 a 1, derrota nos pênaltis). Em cinco jogos, a Holanda marcou oito gols e sofreu cinco.

A Grécia também soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com a Alemanha, em 4 de outubro. Antes disso, os gregos empataram em 2 a 2 com a Holanda e haviam vencido a Alemanha por 1 a 0 fora de casa. A única derrota foi em um amistoso contra a Itália (0 a 1), em junho. A Grécia marcou cinco gols e sofreu três nessa sequência.

Confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois países foi o jogo de ida desta campanha na Nations League, em 1º de outubro de 2026, em Atenas, que terminou em 2 a 2. Nos cinco confrontos diretos mais recentes, a Holanda venceu duas vezes, enquanto a Grécia venceu uma e houve dois empates. Antes, nas Eliminatórias para a Eurocopa, a Holanda venceu duas vezes: por 3 a 0 em casa, em setembro de 2023, e por 1 a 0 fora, em outubro de 2023.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 2 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Países Baixos HOL 4 2 2 0 7 5 +2 8 V E V E 2 Grécia GRÉ 4 2 2 0 5 3 +2 8 E E V V 3 Alemanha ALE 4 1 2 1 3 2 +1 5 E V D E 4 Sérvia SER 4 0 0 4 3 8 -5 0 D D D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento

No Grupo 2 da Liga A da Nations League da UEFA, a Holanda ocupa atualmente a primeira posição, enquanto a Grécia está em segundo lugar.