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Onde assistir a Holanda x Grécia: canais de TV e transmissões ao vivo online
Na Holanda, a partida terá transmissão ao vivo pelo Ziggo Go e pelo Canal+. Abaixo, você encontra os links diretos para ativar sua assinatura e assistir ao jogo.
Notícias das equipes e elencos
Escalações de Países Baixos x Grécia
Time titular
Reservas
Técnico
- Xavi Hernández
- I. Jovanovic
A Holanda não contará com Virgil van Dijk e Brian Brobbey. Os dois jogadores foram considerados sem condições físicas para o período de jogos das seleções e não foram substituídos na convocação. Com isso, Xavi tem 23 jogadores à disposição. Mais detalhes sobre a provável escalação serão divulgados perto do início da partida.
Na Grécia, nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada até o momento. A expectativa é que o técnico Ivan Jovanovic possa contar com seu elenco mais forte. Informações atualizadas sobre a provável escalação serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.
Forma recente
Nos últimos cinco jogos, a Holanda somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia, em 4 de outubro. Antes disso, a seleção holandesa empatou por 2 a 2 com a Grécia e também havia vencido a Sérvia por 2 a 1 em Belgrado. A derrota nesse período foi a eliminação na Copa do Mundo diante do Marrocos (1 a 1, derrota nos pênaltis). Em cinco jogos, a Holanda marcou oito gols e sofreu cinco.
A Grécia também soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. O jogo mais recente foi um empate por 0 a 0 com a Alemanha, em 4 de outubro. Antes disso, os gregos empataram por 2 a 2 com a Holanda e haviam vencido a Alemanha por 1 a 0 fora de casa. A única derrota foi em um amistoso contra a Itália (0 a 1), em junho. A Grécia marcou cinco gols e sofreu três nessa sequência.
Confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre os dois países foi o jogo de ida desta campanha na Liga das Nações, em 1º de outubro de 2026, em Atenas, que terminou em 2 a 2. Nos cinco confrontos diretos mais recentes, a Holanda venceu duas vezes, enquanto a Grécia ganhou uma e houve dois empates. Antes, nas Eliminatórias da Eurocopa, a Holanda venceu duas vezes: por 3 a 0 em casa, em setembro de 2023, e por 1 a 0 fora, em outubro de 2023.
Classificação
UEFA Nations League A Grp. 2
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|2
|2
|0
|7
|5
|+2
|8
V
E
V
E
|2
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|+2
|8
E
E
V
V
|3
|4
|1
|2
|1
|3
|2
|+1
|5
E
V
D
E
|4
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|-5
|0
D
D
D
D
No Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da UEFA, a Holanda ocupa atualmente a primeira posição, enquanto a Grécia está em segundo lugar.