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Onde assistir a Holanda x Grécia: canal de TV, transmissão ao vivo pela internet, horário de início e desempenho recente das duas equipes

Países Baixos x Grécia
Liga das Nações A
Países Baixos
Grécia

Um guia sobre onde assistir ao duelo entre Holanda e Grécia, além das últimas notícias das equipes.

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Liga das Nações A - Rodada 5
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Onde assistir a Holanda x Grécia: canais de TV e transmissões ao vivo online

Na Holanda, a partida terá transmissão ao vivo pelo Ziggo Go e pelo Canal+. Abaixo, você encontra os links diretos para ativar sua assinatura e assistir ao jogo.

Ziggo Go

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Canal+

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Notícias das equipes e elencos

Escalações de Países Baixos x Grécia

4-2-3-1
Países Baixos crest
Países Baixos
HOL
Formação
Grécia crest
Grécia
GRÉ
4-4-2
B. VerbruggenB. VerbruggenM. van de VenM. van de VenD. DumfriesD. DumfriesJ. TimberJ. TimberJ. van HeckeJ. van HeckeT. ReijndersT. ReijndersF. de JongF. de JongJ. VeermanJ. VeermanC. GakpoC. GakpoC. SummervilleC. SummervilleD. MalenD. MalenK. TzolakisK. TzolakisP. RetsosP. RetsosK. MavropanosK. MavropanosK. TsimikasK. TsimikasL. RotaL. RotaC. TzolisC. TzolisK. KaretsasK. KaretsasT. AndroutsosT. Androutsosteam-logoD. KourbelisF. IoannidisF. IoannidisV. PavlidisV. Pavlidis
Grécia crest
Grécia
GRÉ
4-2-3-1
Países Baixos

Time titular

Grécia

Reservas

Técnico

  • Xavi Hernández
  • I. Jovanovic

A Holanda não contará com Virgil van Dijk e Brian Brobbey. Os dois jogadores foram considerados sem condições físicas para o período de jogos das seleções e não foram substituídos na convocação. Com isso, Xavi tem 23 jogadores à disposição. Mais detalhes sobre a provável escalação serão divulgados perto do início da partida.

Na Grécia, nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada até o momento. A expectativa é que o técnico Ivan Jovanovic possa contar com seu elenco mais forte. Informações atualizadas sobre a provável escalação serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.

Países Baixos

Lesões e suspensões

Grécia

Forma recente

HOL

HOL - Sequência

MAR
D1-1
ALE
E1-1
SER
V1-2
GRÉ
E2-2
SER
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
GRÉ

GRÉ - Sequência

ITÁ
D0-1
SER
V1-2
ALE
V0-1
HOL
E2-2
ALE
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Nos últimos cinco jogos, a Holanda somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia, em 4 de outubro. Antes disso, a seleção holandesa empatou por 2 a 2 com a Grécia e também havia vencido a Sérvia por 2 a 1 em Belgrado. A derrota nesse período foi a eliminação na Copa do Mundo diante do Marrocos (1 a 1, derrota nos pênaltis). Em cinco jogos, a Holanda marcou oito gols e sofreu cinco.

A Grécia também soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. O jogo mais recente foi um empate por 0 a 0 com a Alemanha, em 4 de outubro. Antes disso, os gregos empataram por 2 a 2 com a Holanda e haviam vencido a Alemanha por 1 a 0 fora de casa. A única derrota foi em um amistoso contra a Itália (0 a 1), em junho. A Grécia marcou cinco gols e sofreu três nessa sequência.

Confrontos diretos

Confrontos

Países BaixosEmpateGrécia
3
1
1
Liga das Nações A
Grécia badge
Grécia
GRÉ
2
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
2
FJ
European Championship Qualification
Grécia badge
Grécia
GRÉ
0
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
FJ
European Championship Qualification
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
3
Grécia badge
Grécia
GRÉ
0
FJ
Amistosos
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
Grécia badge
Grécia
GRÉ
2
FJ
Amistosos
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
4
Grécia badge
Grécia
GRÉ
0
FJ
11Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os dois países foi o jogo de ida desta campanha na Liga das Nações, em 1º de outubro de 2026, em Atenas, que terminou em 2 a 2. Nos cinco confrontos diretos mais recentes, a Holanda venceu duas vezes, enquanto a Grécia ganhou uma e houve dois empates. Antes, nas Eliminatórias da Eurocopa, a Holanda venceu duas vezes: por 3 a 0 em casa, em setembro de 2023, e por 1 a 0 fora, em outubro de 2023.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 2

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Países BaixosPaíses BaixosHOL
422075+28
V
E
V
E
2
GréciaGréciaGRÉ
422053+28
E
E
V
V
3
AlemanhaAlemanhaALE
412132+15
E
V
D
E
4
SérviaSérviaSER
400438-50
D
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

No Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da UEFA, a Holanda ocupa atualmente a primeira posição, enquanto a Grécia está em segundo lugar.

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