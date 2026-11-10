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Onde assistir a Holanda x Grécia: canal de TV, transmissão ao vivo online, horário de início e desempenho recente das duas seleções

Países Baixos x Grécia
Liga das Nações A
Países Baixos
Grécia

Um guia de onde assistir ao jogo entre Holanda e Grécia, além das últimas notícias das equipes.

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Holanda x Grécia: onde assistir na TV e online ao vivo

Na Holanda, a partida será transmitida ao vivo pelo Ziggo Go e pelo Canal+. Abaixo, você encontra os links diretos para ativar sua assinatura e assistir ao jogo por streaming.

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Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Países Baixos x Grécia

Técnico

  • Xavi Hernández

A Holanda não contará com Virgil van Dijk e Brian Brobbey. Os dois jogadores não foram considerados aptos para o período de jogos das seleções e não foram substituídos na convocação. Com isso, Xavi tem 23 jogadores à disposição. Mais detalhes sobre a provável escalação serão divulgados perto do início da partida.

Na Grécia, não há lesões nem suspensões confirmadas no momento. A expectativa é que o técnico Ivan Jovanovic possa contar com seu elenco mais forte. Informações atualizadas sobre a provável escalação serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.

Desempenho recente

HOL

HOL - Sequência

MAR
D1-1
ALE
E1-1
SER
V1-2
GRÉ
E2-2
SER
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
GRÉ

GRÉ - Sequência

ITÁ
D0-1
SER
V1-2
ALE
V0-1
HOL
E2-2
ALE
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Holanda somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia, em 4 de outubro. Antes disso, a seleção holandesa empatou em 2 a 2 com a Grécia e também havia vencido a Sérvia por 2 a 1 em Belgrado. A derrota nesse período foi a eliminação na Copa do Mundo diante do Marrocos (1 a 1, derrota nos pênaltis). Nos cinco jogos, a Holanda marcou oito gols e sofreu cinco.

A Grécia também soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi um empate por 0 a 0 com a Alemanha, em 4 de outubro. Antes disso, os gregos empataram em 2 a 2 com a Holanda e haviam vencido a Alemanha por 1 a 0 fora de casa. A única derrota foi em um amistoso contra a Itália (0 a 1), em junho. A Grécia marcou cinco gols e sofreu três nessa sequência.

Confrontos diretos

Confrontos

Países BaixosEmpateGrécia
3
1
1
Liga das Nações A
Grécia badge
Grécia
GRÉ
2
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
2
FJ
European Championship Qualification
Grécia badge
Grécia
GRÉ
0
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
FJ
European Championship Qualification
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
3
Grécia badge
Grécia
GRÉ
0
FJ
Amistosos
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
1
Grécia badge
Grécia
GRÉ
2
FJ
Amistosos
Países Baixos badge
Países Baixos
HOL
4
Grécia badge
Grécia
GRÉ
0
FJ
11Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os dois países foi o jogo de ida desta campanha na Liga das Nações da UEFA, em 1º de outubro de 2026, em Atenas, que terminou em 2 a 2. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Holanda venceu duas vezes, enquanto a Grécia venceu uma e houve dois empates. Antes, nas Eliminatórias da Eurocopa, a Holanda venceu duas vezes: por 3 a 0 em casa, em setembro de 2023, e por 1 a 0 fora, em outubro de 2023.

Classificação

UEFA Nations League A Grp. 2

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Países BaixosPaíses BaixosHOL
422075+28
V
E
V
E
2
GréciaGréciaGRÉ
422053+28
E
E
V
V
3
AlemanhaAlemanhaALE
412132+15
E
V
D
E
4
SérviaSérviaSER
400438-50
D
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

No Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da UEFA, a Holanda ocupa atualmente o primeiro lugar, enquanto a Grécia está na segunda posição.

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