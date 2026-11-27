Como assistir a Hartlepool United x Southend United com uma VPN

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Prévia da partida

National League - Rodada 20 28 de nov. de 2026 - 12:30 The Suit Direct Stadium

O Hartlepool United recebe o Southend United no The Suit Direct Stadium, em um confronto da National League entre um time em busca de estabilidade e outro que briga perto do topo da tabela.

A equipe de Peter Wild chega em melhor momento do que há algumas semanas. Venceu o Solihull Moors por 2 a 0 na noite de quarta-feira, depois de superar o Gateshead por 2 a 1 no fim de semana anterior.

As duas vitórias consecutivas vieram após uma sequência difícil, que incluiu um empate com o Wealdstone e derrotas para o Boreham Wood e o AFC Fylde. O Hartlepool ocupa a 17ª posição, e os dois triunfos deram algum respiro ao time.

O Southend viaja para o norte na quarta posição, sob o comando de Kieron Dyer. Venceu o Forest Green Rovers fora de casa por 2 a 0 na noite de terça-feira, resultado que acalmou os ânimos após a derrota por 3 a 2 para o Boreham Wood.

Os jogos da equipe de Dyer têm tido muitos gols ultimamente. Entre os resultados recentes estão um empate por 3 a 3 fora de casa com o Worthing e uma derrota por 3 a 2 para o Wealdstone. O time oferece perigo no ataque, mas nem sempre mostra segurança na defesa.

As equipes se enfrentaram pela última vez em abril, quando o Hartlepool venceu em casa por 4 a 3 uma partida de sete gols. O Southend tentará reverter aquele resultado.

Veja o que sabemos sobre como acompanhar a partida.

As informações oficiais de transmissão deste jogo ainda não estão disponíveis. Esta página será atualizada caso um canal de TV ou serviço de streaming seja confirmado.

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