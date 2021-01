Onde assistir a Guarani x Vitória, pela Série B?

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 16h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Agora ou nunca para o Leão: precisando vencer para deixar a zona do rebaixamento, o visita o nesta quarta-feira (20), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada da , no Brinco de Ouro da Princesa. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, pelo pay-per-view . Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Vitória DATA Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Diogo Carvalho Silva

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli

ONDE VAI PASSAR?



O Guarani recebe o Vitória nesta quinta-feira (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GUARANI

Após perder boa parte do elenco devido à crise de Covid-19, o Guarani precisa de um milagre ( além de vencer todas as três partidas restantes ) para ter alguma chance de subir para a Série A. O time até vinha jogando bem, mas está a quatro jogos sem vencer, devido principalmente aos desfalques.

O time segue sem 11 jogadores: enquanto Rafael Pin, Ludke, Bidu, Bruno Bianconi, Titi, Deivid, Giovanny, Caio, Renanzinho e Matheus Souza estão de fora com Covid-19, Cristovam está suspenso após ser expulso contra o Cuiabá. Por outro lado, sete dos infectados retornam após cumprir o período de quarentena.

Registros do treino desta terça-feira 🇳🇬🏹



📸: Thomaz Marostegan/Guarani FC pic.twitter.com/BGC0S2GapM — Guarani FC (@oficialguarani) January 19, 2021

Provável escalação do Guarani: Gabriel; Victor Ramon, Walber, Didi e Eliel; Bruno Silva; Pablo, Lucas Crispim, Murilo Rangel e Waguininho; Bruno Sávio.

VITÓRIA

Há seis jogos sem vencer, o Vitória vem de empate na última rodada, diante da já promovida Chapecoense , e entrou de novo na zona do rebaixamento.

O time até tinha uma gordura em relação a , e Paraná, seus grandes competidores na luta contra o rebaixamento, mas acabou perdendo a vantagem após a sequência de resultados ruins.

Partiu Campinas! ✈️



Com 22 atletas relacionados, o Leão já está a caminho de Campinas-SP, palco do jogo entre Guarani x Vitória, que é amanhã, às 16h, no estádio Brinco de Ouro. #PegaLeao #SouNego



📷: Letícia Martins/ECV pic.twitter.com/kY5BzxSQmg — EC Vitória (@ECVitoria) January 19, 2021

Provável escalação do Vitória: César; Van, Wallace, João Victor e Rafael Carioca; Guilherme Rend;, Lucas Cândido e Fernando Neto; Alisson Farias, Mateusinho e Léo Ceará

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 0 Guarani Série B 11 de janeiro de 2021 Cuiabá 4 x 0 Guarani Série B 14 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Guarani Série B 23 de janeiro de 2021 19h (de Brasília) Guarani x Juventude Série B 30 de janeiro de 2021 16h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x 2 Vitória Série B 13 de janeiro de 2021 Vitória 0 x 0 Série B 17 de janeiro de 2021

Próximas partidas