Onde assistir a Guarani x Santos, pelo Campeonato Paulista?

Peixe busca a primeira vitória no estadual 2020 nesta segunda-feira (27); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ter empatado com o na estreia do , busca a recuperação contra o nesta segunda-feira (27), às 20h (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Santos DATA Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020 LOCAL Estádio Brinco de Ouro - Campinas, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



busca a primeira vitória no Paulista 2020 / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura do Premiere, na TV fechada, para todo o . Aqui, na Goal , você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate sem gols com o Bragantino, o Peixe entra em campo com cinco desfalques. Enquanto Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Marinho estão lesionados, Madson faz um trabalho de transição e Soteldo segue com a seleção venezuelana sub-23 para a disputa do Torneio Pré-Olímpico.

Por outro lado, o Guarani estreou com vitória sobre o Inter de Limeira e chega para o duelo contra o Santos confiante.

No entanto, apesar da goelada aplicada por 4 a 0, o técnico Thiago Carpini pode fazer algumas alterações na equipe, como a entrada de Bruno Sávio no lugar de Rafael Costa.

Provável escalação do Santos: Everson; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Raniel (Kaio Jorge), Eduardo Sasha e Arthur Gomes

PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Inter de Limeira Campeonato Paulista 30 de janeiro 19h15 (de Brasília) x Santos Campeonato Paulista 2 de fevereiro 19h15 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Guarani Campeonato Paulista 30 de janeiro 21h30 (de Brasília) Guarani x Santo André Campeonato Paulista 2 de fevereiro 19h (de Brasília)

Jefferson Paulino, Pablo, Bruno Silva, Romércio e Bidu; Deivid, Lucas Abreu, Lucas Crispim e Giovanny; Júnior Todinho e Rafael Costa (Bruno Sávio)