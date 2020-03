Onde assistir a Guarani x Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista?

Equipes fazem o último jogo do Paulistão antes da paralisação nesta segunda-feira (16); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam na noite desta segunda-feira (16), às 20h, e encerram a décima rodada do 2020. A partida será a última do antes da paralisação por causa da pandemia de coronavírus. O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV para todo o , além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Ponte Preta DATA Segunda-feira, 16 de março de 2020 LOCAL Estádio Brinco de Ouro - Campinas, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Portões do Brinco de Ouro estarão fechados nesta segunda (16) / Foto: Divulgação Ponte Preta

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV para todo o Brasil, além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após proibir a entrada do público, a Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu suspender por tempo indeterminado todos os jogos do Campeonato Paulista, em razão da pandemia de coronavírus. No entanto, a interrupção passa a valer após a partida entre Guarani e Ponte Preta, que será realizada nesta segunda-feira (16).

Com objetivos distintos, as equipes entram em campo às 20h (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro. Enquanto o Bugre aparece na vice-liderança do Grupo D, com 13 pontos e visa encaminhar a classificação às quartas de final, a segue lutando contra o rebaixamento.

O Guarani não poderá contar com Deivid, suspenso, além de Igor Henrique. Bidu e Lucas Crispim foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição.

Já a Ponte Preta deve entrar em campo com a base titular dos últimos jogos. No entanto, o técnico Brigatti poderá contar com o retorno de Yuri no lugar de Guilherme Lazaroni, suspenso.

Provável escalação do Guarani: Jefferson Paulino; Pablo, Bruno Silva, Leandro Almeida, Bidu; Marcelo, Lucas Abreu, Eduardo Person; Giovanny, Júnior Todinho, Rafael Costa

Provável escalação da Ponte Preta: Ivan; Jeferson, Alisson, Henrique Trevisan, Yuri; Dawhan, Bruno Reis; Vinícius Zanocelo, João Paulo; Alisson Safira, Roger

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 0 Água Santa Campeonato Paulista 28 de de fevereiro 0 x 2 Guarani Campeonato Paulista 7 de março

PONTE PRETA