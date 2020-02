Onde assistir a Guaraní-PAR x Corinthians, pela Copa Libertadores?

Timão estreia na Libertadores nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Estreando na 2020 nesta quarta-feira (5), o visita o Guaraní, no , às 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da competição continental. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o , exceto Rio de Janeiro, , , Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, e Rio Grande do Sul, além do canal Sportv, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guaraní-PAR x Corinthians DATA Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020 LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o Brasil, exceto Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, e Rio Grande do Sul, além do canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Embalado após a boa vitória sobre o por 2 a 0, o agora se concentra na segunda fase da Copa Libertadores.

Para o confronto, o técnico Tiago Nunes pode repetir a equipe que bateu o no último fim de semana. A única dúvida é a presença de Camacho que sentiu dores no quadril e pode dar lugar a Gabriel.

A definição da vaga será na quarta-feira seguinte, dia 12 de fevereiro, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Quem passar vai encarar Palestino, do , ou Cerro Largo, do , no mata-mata da Fase 3, nas últimas duas semanas de fevereiro.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho (Gabriel) e Cantillo; Janderson, Luan e Everaldo; Boselli

GUARANÍ-PAR

Corinthians e Guaraní se reencontram cinco anos após o duelo das oitavas de final da Libertadores de 2015. Os paraguaios venceram os brasileiros duas vezes (2 a 0 e 1 a 0), eliminando a equipe paulista.

“Sim, todos se lembram disso (da classificação sobre o Corinthians), foi uma Libertadores muito linda, lamentavelmente paramos na semifinal (para o ), mas todos se lembram. O jogo com o Corinthians foi muito importante e muitos falam dessa rivalidade com o Corinthians”, disse Sosa, diretor de futebol do clube.

Provável escalação do Guaraní-PAR: Servio; Ramírez, Leiva, Báez e Benitez; Maná, A. Benitez; Florentín e E. Benitez; F. Fernández e R. Redes

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Corinthians 30 de janeiro Corinthians 2 x 0 Santos Campeonato Paulista 2 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Inter de Limeira Campeonato Paulista 9 de fevereiro 16h (de Brasília) Corinthians x Guaraní-PAR Copa Libertadores 12 de fevereiro 21h30 (de Brasília)

GUARANÍ-PAR

JOGO CAMPEONATO DATA Guaraní 4 x 0 San Jose Oruro Copa Libertadores 29 de janeiro 12 de Octubre 1 x 3 Guaraní 1 de fevereiro

