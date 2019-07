Onde assistir a Grêmio x Vasco, pelo Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela décima rodada do torneio nacional

Passada a , a bola enfim vai voltar a rolar no Brasileirão. Pela décima rodada, e entram em campo neste sábado (13), às 17h (de Brasília), na Arena do Grêmio. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Grêmio x Vasco DATA Sábado, 13 de julho LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, RS HORÁRIO 17h (de Brasília)

(Foto: Divulgação Grêmio)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Após empatar com o no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil no meio da semana, o Grêmio volta suas atenções para o Brasileirão. Ocupando a 11ª posição, com 11 pontos, e em meio aos rumores sobre a saída de Everton, o time de Renato Gaúcho não poderá contar com Felipe Vizeu.

O jogador deixou o campo chorando na última quarta-feira (10) sentindo muitas dores no joelho direito. E após exames, foi constatada uma ruptura em um dos ligamentos da região, necessitando de intervenção cirúrgica para a sua reconstituição. O tempo estimado para a recuperação é de dois meses.



Provável escalação:

VASCO

O Vasco conseguiu uma boa recuperação antes da paralisação da Copa América e deixou a zona de rebaixamento. Ocupando a 15ª posição, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo focou nos treinos táticos, e nesta semana contou com um reforço: atacante Marrony treinou normalmente com os companheiros, recuperado de dores no púbis e pode retornar já neste sábado (13).

Rossi, com dores na panturrilha, fez apenas um trabalho físico, mas não deve desfalcar a equipe contra o time gaúcho.

Provável escalação: