Onde assistir a Grêmio x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2019?

Duelo está marcado para este sábado (17) na Arena do Grêmio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo neste sábado (17), às 21h (de Brasília), em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, antes do primeiro duelo das semifinais da Libertadores marcado para a próxima terça-feira (20). A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Palmeiras DATA Sábado, 17 de agosto LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto:Divulgação Grêmio)

A partida terá transmissão exclusiva do canal Premiere. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Visando o confronto das quartas de final da Libertadores justamente contra o Palmeiras, o técnico Renato Gaúcho irá preservar os titulares para o duelo deste sábado.

Na última rodada, o Grêmio perdeu para o por 3 a 1 no Maracanã, também com reservas. O Tricolor é o 14º colocado, com 17 pontos.

Provável escalação: Julio César; Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Darlan; Rômulo e Thaciano; Galhardo (Tardelli), Luan e Pepê; Luciano.

PALMEIRAS

O técnico Felipão não poderá contar novamente com o zagueiro Vitor Hugo, que se recupera de lesão no abdômen, além dos suspensos Felipe Melo, Diogo Barbosa e Zé Rafael.

Há também a possibilidade de Felipão poupar outros titulares, pensando no duelo da Libertadores contra os gremistas.

O Palmeiras é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 29 pontos, três atrás do .

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Luiz Adriano.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o melhor resultado do Grêmio foi o empate em 1 a 1 na . De lá para cá, foram quatro derrotas seguidas.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2018 Palmeiras 2 x 0 Grêmio Brasileirão 2018 Grêmio 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 2017 Grêmio 1 x 3 Palmeiras Brasileirão 2017 Palmeiras 1 x 0 Grêmio Brasileirão 2016 Palmeiras 1 x 1 Grêmio Copa do Brasil

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Grêmio Brasileirão 10 de agosto Grêmio 2 x 0 -PR Copa do Brasil 15 de agosto

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Palmeiras Libertadores 20 de agosto 21h30 (de Brasília) Grêmio x Brasileirão 24 de agosto 17h (de Brasília)

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 4 de agosto Palmeiras 2 x 2 Brasileirão 11 de agosto

Próximas partidas