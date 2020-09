Onde assistir a Grêmio x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Voltando as atenções para o Campeonato Brasileiro, o visita o neste domingo (20), às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do torneio nacional. A partida será transmitida ao vivo na RBS TV, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Palmeiras DATA Domingo, 20 de setembro de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Alegre HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Grêmio

A partida será transmitida ao vivo na RBS TV, além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado pela Universidad Católica no retorno da Copa Libertadores, o Grêmio entra em campo sem esquecer do clássico contra o Grêmio que terá pela frente no meio da semana.

Mais times

Para o duelo contra o Palmeiras, o técnico Renato Gaúcho não terá Luiz Fernando, expulso contra o , além de Victor Ferraz, Geromel, Kannemann, Maicon, Jean Pyerre e Pepê, entregues ao departamento médico.

Ao contrário do rival, o Palmeiras vem de vitória sobre o Bolívar na Libertadores e agora se concentra no Brasileirão para não perder de vista o .

O técnico Vanderlei Luxemburgo não terá Zé Rafael, expulso contra o Sport. Já Luiz Adriano e Patrick de Paula, são dúvidas.

Reapresentação ✅

Na tarde desta sexta-feira, o nosso elenco treinou e iniciou a preparação para o próximo jogo! Saiba mais em nosso site oficial ➤ https://t.co/oCqg4Jyy7S#AvantiPalestra pic.twitter.com/Gyfps7NNkW — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) September 18, 2020

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei (Paulo Victor); Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Cortez (Diogo Barbosa); Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Isaque (Robinho) e (Ferreira); Diego Souza (Isaque).

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Felipe Melo, Gustavo Gómez (Vitor Hugo) e Matías Viña; Ramires (Patrick de Paula), Gabriel Menino, Bruno Henrique e Raphael Veiga (Lucas Lima); Rony (Gabriel Veron) e Willian (Luiz Adriano).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Fortaleza Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 2 x 0 Grêmio Campeonato Brasileiro 16 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Grêmio 23 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Grêmio Campeonato Brasileiro 23 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 Bolívar 1 x 2 Palmeiras Copa Libertadores 16 de setembro de 2020

Próximas partidas