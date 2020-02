Onde assistir a Grêmio x Juventude, pelo Campeonato Gaúcho 2020?

Confronto acontecerá neste sábado (29), pela abertura do segundo turno do Campeonato Gaúcho; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Juventude entram em campo neste sábado (29), às 11h (de Brasília), pela abertura do segundo turno do . O duelo terá transmissão apenas na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Juventude DATA Sábado, 29 de fevereiro de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, RS HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O duelo terá transmissão apenas no premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal , você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após perder a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho para o , por 1x0, o Grêmio volta a entrar em campo pela competição, dessa vez contra o Juventude. A partida será disputada na Arena do tricolor, mas os torcedores que comparecerem ao estádio verão um time alternativo em campo, pelo menos do lado dos mandantes.

Visando a estreia na Libertadores da América de 2020, que acontecerá na , na próxima terça-feira (03), contra o América de Cali, o técnico Renato Gaúcho deve poupar boa parte dos jogadores titulares no estadual.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Grêmio: ​Paulo Victor; Orejuela, Paulo Miranda, Geromel e Caio Henrique; Thaciano e Darlan; Patrick (Frizzo), Thiago Neves e Pepê; Luciano.

Provável escalação do Juventude: Samuel; Bruno Alves, Edcarlos, Marciel e Marcelo; Genilson, Bruno Nunes e Eltinho; João Paulo, Pedro Ken e Jhon Lennon.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Grêmio Campeonato Gaúcho 15 de fevereiro Caxias 1 x 0 Grêmio Campeonato Gaúcho 22 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América de Cali x Grêmio Libertadores 3 de março 21h30 (de Brasília) x Grêmio Campeonato Gaúcho 8 de março 16h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 0 Campeonato Gaúcho 8 de fevereiro XV de Piracicaba 1 x 1 Juventude Copa do 26 de fevereiro

Próximas partidas