Onde assistir a Grêmio x Goiás, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste domingo (15), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na tarde deste domingo (15), o recebe o , às 16h (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para o Rio Grande do Sul (RBS), além do canal Premiere.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Goiás DATA Domingo, 15 de setembro LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, BRA HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para o Rio Grande do Sul, além do canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Na 11ª posição do Brasileirão, com 11 pontos, o Grêmio entrará em campo visando conquistar a vitória em casa para seguir subindo na tabela.

Apesar de não contar com Leonardo Gomes, Léo Moura e Geromel, lesionados, o técnico Renato Gaúcho deve confirmar David Braz e Rafael Galhardo entre os titulares.

”No Goiás são jogadores qualificados, assim como nossa equipe. Claro que a gente tá jogando em casa, temos que impor nosso futebol, diante da nossa torcida. Pressionar o o adversário, mas estar preocupado no contra-ataques, jogadores rápidos principalmente. Ter as precauções necessárias, mas é impor o nosso jogo que a gente vai sair com a vitória”, disse Michel.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Michel, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson e Éverton; Diego Tardelli

GOIÁS

Com uma vitória nos últimos 10 jogos, o Goiás busca a recuperação fora de casa contra o Grêmio. No entanto, apesar de muitos apostarem no favoritismo da equipe gaúcha, Marcelo Rangel está confiante para conquistar os três pontos.

"O primeiro objetivo da equipe é a vitória. Você entrar todo jogo para vencer. É claro que a vamos pegar uma grande equipe e a gente tem que respeitar fazendo nosso melhor. Temos que estar focado o jogo inteiro, pois um erro contra o Grêmio pode ser fatal. O nível de concentração nesse jogo tem que ser altíssimo.", disse o goleiro.

Provável escalação do Goiás: Marcelo Rangel; Yago Felipe, Fábio Sanches, Vaz e Jefferson; Gilberto Júnior, Léo Sena, Marcelo Hermes e Renatinho; Michael e Kayke

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 2 (5) x (4) 0 Grêmio Copa do 4 de setembro 1 x 4 Grêmio Brasileirão 8 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Brasileirão 22 de setembro 21h Grêmio x Avaí Brasileirão 25 de setembro a confirmar

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 2 Brasileirão 8 de setembro Goiás x Copa Verde 11 de setembro

Próximas partidas