Onde assistir a Grêmio x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2019

Gaúchos e carioca voltam a se encontrar neste domingo (17), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Apesar de Renato Gaúcho afastar qualquer revanche após a eliminação histórica na Libertadores, o encara o neste domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal Premiere para todo o , na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Flamengo DATA Domingo, 17 de novembro LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, RS HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Gremistas ainda não esqueceram a derrota para o Flamengo na Libertadores / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do Premeire para todo o Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Após sofrer uma goleada histórica para o Flamengo por 5 a 0 nas semifinais da Libertadores, o Grêmio volta a reencontrar o adversário neste domingo (17) vindo de ascensão no Brasileirão.

Sem perder há cinco jogos, o time de Renato Gaúcho pode contar com Michel e Vizeu, que se recuperaram de dores no joelho esquerdo.

Por outro lado, Kannemann e Matheus Henrique desfalcam a equipe. Enquanto o zagueiro está com a seleção argentina, o volante está com a seleção brasileira sub-23.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, David Braz e Cortez; Maicon, Darlan (Michel), Alisson, Luciano e ; Tardelli.

FLAMENGO

Vindo de um surpreendente empate com o Vasco por 4 a 4 no meio da semana, o Flamengo entra em campo para o último compromisso antes da final da Libertadores contra o River Plate.

Além de poupar alguns jogadores para a final, o técnico Jorge Jesus não poderá contar com Bruno Henrique, Gerson e Willian Arão, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Com uma partida a mais que os rivais e dez 11 pontos à frente do , o Fla sobra no Brasileirão e está muito próximo do título.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha (Rodinei), Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luis (Renê); Piris da Motta, Hugo Moura, Ribeiro, De Arrascaeta e Vitinho; Gabigol.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

O Grêmio leva pequena vantagem sobre o rival em confrontos diretos (34 vitórias contra 29 do ), apesar da equipe carioca ter levado a melhor nos últimos jogos. Foram quatro vitórias para o Fla, além de dois empates e apenas uma derrota, incluindo a humilhante eliminação na , quando caíram por 5 a 0, no Maracanã.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Flamengo 5 x 0 Grêmio Libertadores 2019 Grêmio 1 x 1 Flamengo Libertadores 2019 Flamengo 3 x 1 Grêmio Brasileirão 2018 Flamengo 2 x 0 Grêmio Brasileirão 2018 Flamengo 1 x 0 Grêmio 2018 Grêmio 2 x 0 Flamengo Brasileirão 2018 Grêmio 1 x 1 Flamengo Copa do Brasil

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Brasileirão 8 de novembro 0 x 1 Grêmio Brasileirão 10 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Grêmio Brasileirão 24 de novembro 18h (de Brasília) -PR x Grêmio Brasileirão 27 de novembro 21h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Brasileirão 10 de novembro Flamengo 4 x 4 Brasileirão 13 de novembro

Próximas partidas