Onde assistir a Grêmio x Cruzeiro, pelo Brasileirão Série A 2019?

Raposa depende apenas de si para não ser rebaixada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após a vitória do sobre o Ceará na última quarta-feira (4), o Cruzeiro pode deixar a zona de rebaixamento nesta quinta (5). Para isso, a precisa vencer o , às 19h15 (de Brasília), na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x DATA Quinta-feira, 5 de dezembro LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, RS HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Cruzeiro precisa de duas vitórias para escapar do rebaixamento / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Cumprindo apenas tabela nesta reta final do Brasileirão, a equipe gaúcha já garantiu sua presença na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020. No entanto, apesar do momento tranquilo, o técnico Renato Gaúcho confirmou força máxima para o confronto.

Para o duelo, o treinador poderá contar com os retornos de Matheus Henrique e Diego Tardelli, que cumpriram suspensão na última rodada. O primeiro deverá entrar no lugar do Michel, enquanto Tardelli ainda é dúvida se retorna entre os titulares no lugar de Pepê.

O tricolor gaúcho ocupa a quarta posição, com 62 pontos.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Pepê (Diego Tardelli) e ; Luciano

CRUZEIRO

Muito pressionado o Cruzeiro entra em campo pensando apenas na vitória para seguir sonhando com a permanência na elite do futebol brasileiro.

O técnico Adilson Batista deve promover algumas mudanças na equipe que perdeu para o Vasco na última rodada.

Fred, por exemplo, deve entrar no lugar de Joel, enquanto Egídio para dar lugar a Dodô.

Por outro lado, o meia-atacante Marquinhos Gabriel, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Vale lembrar que Thiago Neves não veste mais a camisa do clube mineiro, que abriu guerra com o diretor Perrella, que ainda apontou Mano Menezes como maior culpado pela atual situação do clube.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Cacá, Léo e Dodô (Egídio); Henrique, Ariel Cabral e Éderson; Pedro Rocha, David e Fred

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 73 confrontos entre as equipes, o Cruzeiro registra 30 vitórias, contra 23 do Grêmio, além de 20 empates. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Cruzeiro 1 x 4 Grêmio Brasileirão 2018 Grêmio 1 x 1 Cruzeiro Brasileirão 2018 Cruzeiro 0 x 1 Grêmio Brasileirão 2017 Grêmio 0 x 1 Cruzeiro Brasileirão 2017 Cruzeiro 2 x 0 Grêmio Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 2 x 0 Grêmio Brasileirão 27 de novembro Grêmio 3 x 0 Brasileirão 1 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Brasileirão 8 de dezembro 16h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 1 Brasileirão 29 de novembro x Cruzeiro Brasileirão 2 de dezembro

Próximas partidas