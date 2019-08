Onde assistir a Grêmio x Chapecoense, pelo Brasileirão da Série A?

Confira onde ver e acompanhar a partida que fecha a 13ª rodada do torneio nacional nesta segunda-feira (5), na Arena do Grêmio

e se enfrentam às 20h desta segunda-feira (horário de Brasília), na Arena do clube gaúcho, pela 13ª rodada da Série A. A partida será transmitida pelo canal Sportv (menos RS), além do Premiere. Aqui, na Goal , você também pode acompanhar o duelo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Chapecoense DATA Segunda-feira, 5 de agosto LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, RS HORÁRIO 20h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão pelo canal Sportv (menos RS), além do Premiere para todo o Brasil . Aqui, na Goal Brasil , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Ocupando a 13ª posição, com 16 pontos, o Grêmio entra em campo pela primeira vez no Brasileirão após a parada para a com a sua equipe titular. Classificado para as quartas de final da Copa Libertadores, o técnico Renato Gaúcho apenas não poderá contar com Marcelo Oliveira, Felipe Vizeu e Michel, lesionados.

Por outro lado, Geromel pode retornar aos gramados nesta segunda-feira, aproveitando a invencibilidade da equipe.

"Nosso time está bem focado, com objetivo claro e planejamento bem traçado. Desde que voltamos da Copa América, não perdemos ainda e isso mostra a força do nosso grupo. A grande maioria dos jogadores está disponível para o Renato, o que aumenta a competição e eleva o nível do time", disse o zagueiro.

"Vamos fazer o melhor para conseguir a vitória. A Chapecoense é um time que se defende bem, que luta e que compete. Vamos lutar em busca dos três pontos porque somos favoritos em casa", completou.

Provável escalação: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e ; André

CHAPECOENSE

Na zona de rebaixamento, com nove pontos em 12 jogos disputados, a entra em campo pressionada por um resultado positivo fora de casa. Brigando pela permanêcncia na primeira divisão, a última vitória do time comandado por Emerson Cris foi em maio, quando bateu o por 2 a 1.

Sem poder contar com Douglas, lesionado, e Henrique Almeida, que pertence ao Grêmio, o técnico confirmou Maurício Ramos e Arthur Gomes entre os titulares.

"O Maurício já entrou no último jogo, foi bem, é um líder, um cara que vai somar. Espero que ele repita a estreia, é um cara experiente e tende a agregar muito e nos ajudar. Em relação ao Henrique, provavelmente venha o Arthur Gomes em uma função que ele gosta de fazer. A gente está preparando ele para esse tipo de situação", disse.

Provável escalação: Tiepo; Eduardo, Gum, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Gustavo Campanharo, Augusto e Camilo; Arthur Gomes e Everaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

As últimas cinco rodadas mostram três vitórias e dois empates para a equipe comandada por Renato Gaúcho, com destaque para o aproveitamento em casa. Vale lembrar que no último jogo na Arena, o Grêmio venceu o de virada por 2 a 1.

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA x Grêmio 29/07/2019 Libertad 0 x 3 Grêmio 01/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Brasileirão Série A 10/08/2019 19h Grêmio x -PR 14/08/2019 21h30>

CHAPECOENSE

A última vitória da Chape ocorreu ainda em maio, antes da parada para a Copa América. Na ocasião, venceu o Cruzeiro fora de casa por 2 a 1, com gols de Rildo e Diego Torres.

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 0 Chapecoense Brasileirão Série A 22/07/2019 Chapecoense 0 x 0 Brasileirão Série A 28/07/2019

Próximas partidas