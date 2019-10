Onde assistir a Grêmio x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), às 19h15 (de Brasília) ; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem perder há três jogos, o receeb o nesta quarta-feira (16), às 19h15 (de Brasília), na Arena, em Alegre, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Grêmio x Bahia DATA Quarta-feira, 16 de outubro LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Após golear o por 4 a 1 na última rodada, o Grêmio terá pela frente o Bahia em casa.

O técnico Renato Gaúcho poderá colocar sua equipe titular com força máxima antes de encarar o Flamengo na semifinal da Copa Libertadores, na próxima semana. A única ausência na equipe titular é Jean Pyerre.

"Acho que o único que não vai jogar (contra o ) é o Jean Pyerre, que está voltando e tem grandes chances de estar com a gente. Chegamos bem mais fortes do que no primeiro jogo, com certeza. Nos dá ânimo e esperança para chegar lá e dar a tão sonhada vaga para a final", disse Tardelli.

Desta forma, Léo Moura e Diego Tardelli, recuperados, voltam a campo, assim como Matheus Henrique, e Kannemann, que se reapresentaram após os amistosos do e .

O Tricolor entrou no G-6, com 41 pontos, e pode alcançar a quata posição, dependendo dos resultados de e

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Luan e ; Diego Tardelli

BAHIA

Sem vencer há três jogos (duas derrotas e um empate), o Bahia ocupa a oitava posição do Brasileirão, com 38 pontos. Agora, visando a recuperação para retornar ao G-6, o técnico Roger Machado faz mistério sobre a equipe titular que irá enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre.

"Quem retorna é só o Artur. Hoje ele ainda, naquele ciclo da virose, ele estava no começo. Moisés e Nino também. Deve retornar só o Artur. A gente faz as reavaliações. Pedi aos atletas para não ter pressa de sair. A folga e o descanso são necessários. Em tese, tivemos cinco jogadores mais descansados. Élber saiu na metade do jogo [contra o São Paulo], Gilberto não jogou, Giovanni e João não jogaram, e o Guerra suspenso. A metade do time estava fresco. O impacto é nos sincronismos, não no desgaste. Agora, a gente vai medindo isso. A Escalação vai sair no vestiário. É descansar, lamber as feridas e partir para outra", disse.

Provável escalação do Bahia: Friedrich; Pedro, Juninho, Fonseca, Palmieri; Guerra, Gregore, Flavio, Artur, Gilberto, Elber

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Ceará Brasileirão 10 de outubro Atlético-MG 1 x 4 Grêmio Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Brasileirão 19 de outubro 17h (de Brasília) Flamengo x Grêmio Libertadores 23 de outubro 21h30 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 0 São Paulo Brasileirão 9 de outubro 2 x 0 Bahia Brasileirão 12 de outubro

Próximas partidas