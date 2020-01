Onde assistir a Grêmio x Atlético-MG, pelas oitavas da Copa São Paulo de juniores?

Os dois gigantes do Brasil se enfrentam para decidir vaga nas quartas de final da Copinha

Visando uma vaga nas quartas-de-final da , e , entram em campo nesta quinta-feira (16), às 17h30, em Mogi das Cruzes. O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV e, para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Atlético-MG DATA Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 LOCAL Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira - Mogi das Cruzes HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

A equipe gaúcha conseguiu a vaga nas oitavas da ao vencer a por 4x0, na terça-feira (14). O time gremista não deu chances para a e dominou o jogo inteiro.

A campanha do tricolor na Copinha é bem regular, das cinco partidas que disputou venceu quatro, e só tomou um gol, no empate em 1x1 com a .

Provável escalação do Grêmio: Adriel; Wanderson, Alison Calegari, Heitor, Matheus Nunes; Diego Rosa, Gazão; Gonçalves, Rildo, Elias; Fabrício

ATLÉTICO-MG

O se classificou com uma vitória de 4x1 em cima do São Bernardo, com show de Calebe. O camisa 10 participou bem do jogo e marcou três gols.

Tricampeão do torneio, o Atlético tem quatro vitórias e uma derrota nos cinco jogos que já disputou nesta edição.

Provável escalação do Atlético: Jean; Carlos Daniel, Isaque, Micael, Kevin; Luis Eduardo, Echaporã, Wesley, Calebe; Giovani e Guilherme

ÚLTIMOS JOGOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 0 União ABC de Futebol Júnior 12 de janeiro Grêmio 4 x 0 Chapecoense Copa de Futebol Júnior 14 de janeiro

ATLÉTICO-MG