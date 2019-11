Onde assistir a Goiás x Santos, pelo Brasileirão Série A 2019

Peixe entra em campo neste sábado (9), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando se manter dentro do G-4, o enfrenta o neste sábado (9), às 17h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o , na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Santos DATA Sábado, 9 de novembro LOCAL Serra Dourada - Goiás, BRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Santistas esperam mais uma vitória fora de casa neste sábado (9) / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GOIÁS

O técnico Ney Franco não poderá contar com Marlone, Renatinho e Miguel Ferreira, lesionados, enquanto Rafael Moura está suspenso, pelo terceiro cartão amarelo. Rafael Papagaio deve ser o seu provável substituto.

Por outro lado, Fábio Sanches deve retornar a equipe.

Vindo de derrota para o no meio da semana, o Goiás ocupa a décima posição, com 42 pontos.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Rocha, Vaz, Sanches, Jefferson; Junior, Sena, Felipe; Michael, Papagaio Barcia

SANTOS

Após vencer o Avaí por 2 a1 na última rodada, o segue na terceira posição, com 61 pontos, e não sabe o que é perder há quatro rodadas (três vitórias e um empate.

Para o confronto deste sábado, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Gustavo Henrique, expulso contra o Avaí. Luiz Felipe e Felipe Aguilar disputam uma vaga.

Provável escalação do Santos: Everson; Pará (Victor Ferraz), Veríssimo, Aguilar, Jorge; Carlos Sánchez, Pituca, Alison; Soteldo, Sasha, Marinho

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 0 Avaí Brasileirão 3 de novembro Atlético-MG x Goiás Brasileirão 6 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Goiás Brasileirão 18 de novembro 19h30 (de Brasília) Goiás x Brasileirão 24 de novembro 16h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 4 x 1 Brasileirão 3 de novembro Avaí x Santos Brasileirão 6 de novembro

Próximas partidas