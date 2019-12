Onde assistir a Goiás x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2019?

Equipes entram em campo na tarde deste domingo (1), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo neste domingo (1), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Fortaleza DATA Domingo - 1 de dezembro LOCAL Serra Dourada - Goiás, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GOIÁS

Com duas vitórias e um empate, o Goiás está embalado no Brasileirão, ocupando a nona posição, com 49 pontos.

Ney Franco, que renovou contrato até o término da próxima temporada, tem duas dúvidas em relação a equipe titular. Jefferson, que ainda se recupera de dores musculares, e Yago Felipe, que voltou a sentir o ombro, estão sob observação. Alan Ruschel e Thalles são os prováveis substitutos.

"Nosso cuidado maior é em relação ao Yago (Felipe). Vai passar por observação, ainda temos um treino neste sábado. Temos que ter cuidado também com o Jefferson, que não teve lesão, mas perdeu os últimos dois jogos com dores", disse o treinador.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Alan Ruschel (Jefferson); Gilberto, Léo Sena e Thalles (Yago Felipe); Leandro Barcia, Rafael Moura e Michael

FORTALEZA

De olho na vaga para a , o Fortaleza entra em campo contra o Goiás com apenas uma baixa: Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, Carlinhos retorna no lugar de Bruno Melo.

O Fortaleza ocupa a 10ª posição, com 46 pontos.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Carlinhos; Araruna e Nenê Bonilha; Edinho, Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista