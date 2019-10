Onde assistir a Goiás x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2019

Rubro-Negro volta a campo nesta quinta-feira (31), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com promessa de casa cheia, o recebe o na noite desta quinta-feira (31), às 20h (de Brasília), pela 29 ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Flamengo DATA Quinta-feira, 31 de outubro LOCAL Serra Dourada - Goiás, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Fla promete lotar o Serra Dourada / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GOIÁS

Iniciando a rodada com 38 pontos, o Goiás busca apagar a goleada sofrida pelo Fla no primeiro turno por 6 a 1, enquanto Jefferson avisa que a equipe não tem medo dos cariocas.

“Não podemos ficar apenas marcando, sabemos que a equipe do Flamengo é muito qualificada, eles melhoraram bastante até do outro jogo que tivemos lá. Acho que vai ser bem diferente esse jogo, porque a nossa equipe também está muito diferente no segundo turno e vamos em busca dos três pontos”, afirmou o jogador.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Rocha, Vaz, Sanches, Jefferson; Breno, Sena, Felipe; Michael, Moura, Barcia

FLAMENGO

Embalado e só visando o título do Brasileirão, o Fla ocupa a liderança isolada com 67 pontos e a 10 de vantagem do , segundo colocado.

Para o confronto, o técnico Jorge Jesus pode realizar algumas mudanças na equipe. João Lucas, Renê, Piris da Motta, Diego, Vitinho e Reiner são todos candidatos, enquanto Pablo Marí, suspenso na última rodada, também pode aparecer entre os titulares.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Lucas, Marí, Rodrigo Caio, Renê; Piris da Motta; Vitinho, Diego, Arrascaeta; Reinier, Gabigol

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 2 (4) x (3) 1 Goiás Brasileirão 24 de outubro -PR 4 x 1 Goiás Brasileirão 27 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Avaí Brasileirão 3 de novembro 20h (de Brasília) x Goiás Brasileirão 6 de novembro 19h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 5 x 0 24 de outubro Flamengo 1 x 0 Brasileirão 27 de outubro

Próximas partidas