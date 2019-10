Onde assistir a Goiás x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2019

Timão entra em campo nesta quarta-feira (16), visando a recuperação após a derrota para o São Paulo; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Contentado, Fábio Carille comanda o contra o na noite desta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para os estados de SP, BA, CE, GO, AL, PE, PR, RS, SC e TO, além do canal Premiere para todo o , na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Corinthians DATA Quarta-feira, 16 de outubro LOCAL Serra Dourada - Goiás, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Gety Images)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para os estados de SP, BA, CE, GO, AL, PE, PR, RS, SC e TO, além do canal Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GOIÁS

Ocupano a nona posição, com 36 pontos, o Goiás deve entrar em campo com apenas uma mudança para encarar o Corinthians.

Após ter cumprido suspensão na vitória sobre o , o meia Léo Sena retorna no lugar de Thalles.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Yago Felipe e Léo Sena; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia

CORINTHIANS

Sem perder para o Goiás desde 2008, o entra em campo com o técnico Fábio Carille, pressionado.

“Futebol é resultado. Eu concordo que temos de ser melhores, mas não é por falta de trabalho, dedicação, empenho. De repetente não está tão bom, mas é a melhor defesa do Brasileiro. Tem 13 partidas importantes. Lógico que aqui no Corinthians sempre tem pressão, mas estamos completamente juntos com diretoria, treinador, jogadores, todo mundo no mesmo barco e vamos até o final”, disse Cássio.

Mais artigos abaixo

Ainda sem contar com Júnior Urso e Everaldo, o treinador ainda tem duas dúvidas para escalar sua equipe: Ralf, que se envolveu em um acidente no último fim de semana, e Pedrinho, que se reapresentou após defender a Seleção Olímpica.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Sornoza (Ralf); Mateus Vital, Pedrinho, Clayson; Vagner Love.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Goiás Brasileirão 9 de outubro Goiás 1 x 0 CSA Brasileirão 12 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Goiás Brasileirão 20 de outubro 19h (de Brasília) Cuiabá x Goiás Copa Verde 23 de outubro 20h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 2 Athletico-PR Brasileirão 10 de outubro 1 x 0 Corinthians Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas