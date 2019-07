Onde assistir a Godoy Cruz x Palmeiras, pelas oitavas de final da Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23) na Argentina

Pelo jogo de ida das oitavas de final da , o visita o nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na . A partida terá transmissão do canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

JOGO Godoy Cruz x Palmeiras DATA Terça-feira, 23 de julho LOCAL Estádio Malvinas Argentinas - ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

A partida terá transmissão do canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GODOY CRUZ

Na fase de grupos, o Godoy Cruz ficou em segundo lugar do Grupo C, atrás do Olímpia. Atravessando um momento tranquilo, a equipe argentino entrou em campo apenas uma vez após a parada para a .

Provável escalação: Ramírez; Breintenbruch (Álvarez), Varela, Cardona e Aleo; Gutiérrez, Andrada Bullaude e Brunetta; Merentiel e García

PALMEIRAS

Já o Palmeiras, terminou como líder do grupo F, ao fazer a melhor campanha geral e atravessa um momento turbulento. Dividindo a liderança com o no Brasileirão, com 26 pontos, a equipe comandada por Felipão perdeu sua invencibilidade. Em uma partida cheia de erros contra o Ceará, saiu derrotado por 2 a 0 no fim de semana.

Provável escalação: