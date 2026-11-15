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Onde assistir a Gibraltar x Malta ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e pela internet?

Gibraltar x Malta
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Liga das Nações D

Tudo o que você precisa saber para assistir a Gibraltar x Malta ao vivo pela Liga D da Liga das Nações da UEFA hoje.

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Prévia da partida

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Liga das Nações D - Rodada 6
Europa Sports Park

Gibraltar recebe Malta no Europa Sports Park em uma partida do grupo da Liga D da Liga das Nações da UEFA, com a liderança em jogo.

Malta chega como líder do grupo, na primeira posição da tabela, e buscará ampliar sua vantagem com mais um resultado positivo fora de casa.

A seleção de Gibraltar comandada por Scott Wiseman atravessa uma fase difícil nesta campanha da Liga das Nações. Ocupa o terceiro lugar do grupo e perdeu por 2 a 0 em casa para Andorra em sua partida mais recente na competição, resultado que deixou suas chances de terminar na liderança por um fio.

Malta, comandada por Emilio De Leo, chega embalada. Venceu três de suas últimas cinco partidas, incluindo uma vitória por 1 a 0 sobre Andorra e outra por 1 a 2 fora de casa contra Andorra, e mostrou a consistência que a mantém confortavelmente na liderança.

As duas seleções empataram em 1 a 1 quando se enfrentaram anteriormente nesta edição da Liga das Nações, por isso ambas sabem o que está em jogo no reencontro. Malta quer ir além do empate; Gibraltar precisa de pontos para continuar na disputa.

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Técnico

  • S. Wiseman

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