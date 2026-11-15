Como assistir a Gibraltar x Malta com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde talvez encontre restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta na plataforma da emissora oficial ou entre na sua conta para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

Liga das Nações D - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Europa Sports Park

Gibraltar recebe Malta no Europa Sports Park em uma partida do grupo da Liga D da Liga das Nações da UEFA, com a liderança em jogo.

Malta chega como líder do grupo, na primeira posição da tabela, e buscará ampliar sua vantagem com mais um resultado positivo fora de casa.

A seleção de Gibraltar comandada por Scott Wiseman atravessa uma fase difícil nesta campanha da Liga das Nações. Ocupa o terceiro lugar do grupo e perdeu por 2 a 0 em casa para Andorra em sua partida mais recente na competição, resultado que deixou suas chances de terminar na liderança por um fio.

Malta, comandada por Emilio De Leo, chega embalada. Venceu três de suas últimas cinco partidas, incluindo uma vitória por 1 a 0 sobre Andorra e outra por 1 a 2 fora de casa contra Andorra, e mostrou a consistência que a mantém confortavelmente na liderança.

As duas seleções empataram em 1 a 1 quando se enfrentaram anteriormente nesta edição da Liga das Nações, por isso ambas sabem o que está em jogo no reencontro. Malta quer ir além do empate; Gibraltar precisa de pontos para continuar na disputa.

Notícias das equipes e elencos