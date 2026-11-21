Como assistir a Getafe x Atlético de Madrid com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 13 22 de nov. de 2026 - 15:00 Coliseum

O Atlético de Madrid vai ao Coliseum, em Getafe, para um jogo da LaLiga importante para as duas pontas da tabela. A equipe de Diego Simeone ocupa a terceira posição e buscará se recuperar após duas derrotas consecutivas.

O Getafe, comandado por Pepe Bordalas, luta para se afastar da 15ª posição. O desempenho recente tem sido irregular, com três derrotas nos últimos cinco jogos, mas a equipe já mostrou que pode levar perigo aos times de ponta em casa.

O Atlético chega com problemas a resolver. Ademola Lookman está fora após sofrer uma entorse de alto grau no joelho enquanto defendia a Nigéria, diagnóstico mais grave do que o inicialmente divulgado pela seleção. O clube de Madri confirmou a extensão da lesão após sua própria avaliação médica. Lookman iniciou a reabilitação e ainda não tem data prevista para voltar.

Em uma notícia mais positiva para Simeone, Lee Kang-in chega em excelente fase e confiante. O meia-atacante sul-coreano conquistou recentemente, em Bangkok, seu segundo prêmio consecutivo de Jogador Internacional do Ano da AFC, tornando-se o primeiro jogador a receber a honraria em duas edições seguidas. A expectativa é que ele seja titular e tenha papel central no ataque do Atlético.

O Getafe não contará com Nemanja Gudelj, suspenso, enquanto Christantus Uche e Juanmi seguem indisponíveis por lesão. Bordalas precisará de uma equipe disciplinada defensivamente diante de um ataque do Atlético que, apesar dos desfalques atuais, ainda tem qualidade.

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