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Liga das Nações B
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Mikheil Meskhi Stadium
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Onde assistir a Georgia x Hungria ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Geórgia x Hungria
Geórgia
Hungria
Liga das Nações B

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Geórgia x Hungria pela Liga B da Liga das Nações da UEFA hoje.

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Prévia da partida

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Liga das Nações B - Rodada 5
Mikheil Meskhi Stadium

A Geórgia recebe a Hungria na Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi, pelo Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da UEFA. A equipe de Ramaz Svanadze tentará se recuperar após uma sequência difícil na competição, enquanto a Hungria de Marco Rossi chega embalada e com ambições de subir de divisão.

A Geórgia tem tido dificuldades para manter a regularidade nesta edição da Liga das Nações. A seleção somou apenas um ponto nos últimos três jogos do grupo, incluindo a derrota por 1 a 0 para a Hungria no confronto mais recente entre as equipes, em outubro.

A Hungria, por outro lado, encontrou seu ritmo. A equipe de Rossi venceu a Ucrânia por 2 a 1 em seu último jogo e ganhou três das quatro partidas que disputou até agora na Liga das Nações, ocupando a segunda posição do grupo.

Para a Geórgia, o confronto é uma oportunidade de interromper a queda. De volta a Tbilisi, Svanadze precisará que sua equipe seja mais eficiente nas finalizações do que nas últimas semanas, já que não marcou em três dos últimos quatro jogos.

A Hungria não vai encarar a partida com displicência. Uma vitória em Tbilisi reforçaria sua posição no segundo lugar e manteria o acesso ao seu alcance na reta final da fase de grupos.

Escalações de Geórgia x Hungria

4-2-3-1
Geórgia crest
Geórgia
GEO
Formação
Hungria crest
Hungria
HUN
4-2-3-1
G. MamardashviliG. MamardashviliL. DvaliL. Dvaliteam-logoO. KakabadzeS. GoglichidzeS. GoglichidzeL. LochoshviliL. Lochoshviliteam-logoG. TsitaishviliG. KvernadzeG. KvernadzeA. MekvabishviliA. Mekvabishviliteam-logoN. GagnidzeG. ChakvetadzeG. ChakvetadzeG. MikautadzeG. MikautadzeB. TothB. TothA. OsvathA. OsvathM. KerkezM. KerkezW. OrbanW. Orbanteam-logoM. CsingerR. SallaiR. SallaiM. VitalisM. Vitalisteam-logoZ. NagyA. SchaferA. SchaferD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiB. VargaB. Varga
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Hungria
HUN
4-2-3-1
Geórgia

Time titular

Hungria

Reservas

Técnico

  • R. Svanadze
  • M. Rossi

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