Como assistir a Geórgia x Hungria com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Adquira uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 12:00 Mikheil Meskhi Stadium

A Geórgia recebe a Hungria na Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi, pelo Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da UEFA. A equipe de Ramaz Svanadze tentará se recuperar após uma sequência difícil na competição, enquanto a Hungria de Marco Rossi chega embalada e com ambições de subir de divisão.

A Geórgia tem tido dificuldades para manter a regularidade nesta edição da Liga das Nações. A seleção somou apenas um ponto nos últimos três jogos do grupo, incluindo a derrota por 1 a 0 para a Hungria no confronto mais recente entre as equipes, em outubro.

A Hungria, por outro lado, encontrou seu ritmo. A equipe de Rossi venceu a Ucrânia por 2 a 1 em seu último jogo e ganhou três das quatro partidas que disputou até agora na Liga das Nações, ocupando a segunda posição do grupo.

Para a Geórgia, o confronto é uma oportunidade de interromper a queda. De volta a Tbilisi, Svanadze precisará que sua equipe seja mais eficiente nas finalizações do que nas últimas semanas, já que não marcou em três dos últimos quatro jogos.

A Hungria não vai encarar a partida com displicência. Uma vitória em Tbilisi reforçaria sua posição no segundo lugar e manteria o acesso ao seu alcance na reta final da fase de grupos.