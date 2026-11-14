Como assistir a Geórgia x Hungria com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.
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- Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
A Geórgia recebe a Hungria na Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi, pelo Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da UEFA. A equipe de Ramaz Svanadze tentará se recuperar após uma sequência difícil na competição, enquanto a Hungria de Marco Rossi chega embalada e com ambições de subir de divisão.
A Geórgia tem tido dificuldades para manter a regularidade nesta edição da Liga das Nações. A seleção somou apenas um ponto nos últimos três jogos do grupo, incluindo a derrota por 1 a 0 para a Hungria no confronto mais recente entre as equipes, em outubro.
A Hungria, por outro lado, encontrou seu ritmo. A equipe de Rossi venceu a Ucrânia por 2 a 1 em seu último jogo e ganhou três das quatro partidas que disputou até agora na Liga das Nações, ocupando a segunda posição do grupo.
Para a Geórgia, o confronto é uma oportunidade de interromper a queda. De volta a Tbilisi, Svanadze precisará que sua equipe seja mais eficiente nas finalizações do que nas últimas semanas, já que não marcou em três dos últimos quatro jogos.
A Hungria não vai encarar a partida com displicência. Uma vitória em Tbilisi reforçaria sua posição no segundo lugar e manteria o acesso ao seu alcance na reta final da fase de grupos.
Escalações de Geórgia x Hungria
Time titular
Reservas
Técnico
- R. Svanadze
- M. Rossi