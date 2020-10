Onde assistir a Genoa x Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano?

Sem vencer há algumas partidas, e se enfrentam neste sábado, às 13h (de Brasília), pela 5ª rodada da . A partida, que será disputada no estádio Luigi Ferraris, terá transmissão ao vivo pela Band, na TV aberta. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

A partida será transmitida pela Band, na TV aberta. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em t empo real .

Sem vencer há três partidas, a Inter de Milão busca se recuperar na Serie A com uma vitória fora de casa diante do Genoa. Para isso, o técnico Antonio Conte conta com sua dupla de ataque titular, formada por Romelu Lukaku - que fez os dois gols da equipe da Liga dos Campeões, contra o Borussia Mönchengladbach -, e Lautaro Martínez.

✅ Nine goals in eight games for club and country since the start of the season

✅ Eleven goals in his last nine appearances for Inter in Europe



🔥 @RomeluLukaku9 🔥 pic.twitter.com/bu5JLeVyAQ