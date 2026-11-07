Como assistir a Fulham x Newcastle United com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 10:00 Craven Cottage

O Fulham recebe o Newcastle United em Craven Cottage pela Premier League. A partida chega em um momento difícil para o Newcastle, que viaja a Londres em busca de uma reação após uma semana turbulenta em Tyneside.

O Fulham de Alvaro Arbeloa tem sido sólido em casa nesta temporada e chega à partida em condições razoáveis. Embora ocupe a 15ª posição na tabela, duas vitórias consecutivas na Premier League nas últimas semanas dão à equipe certa confiança para o confronto.

Atualmente em 13º, o Newcastle perdeu quatro de seus últimos cinco jogos e foi derrotado duas vezes pelo Everton no intervalo de uma semana. O clima em St James' Park azedou, e os jogadores foram recebidos com vaias ao fim da derrota em casa para o Everton.

O técnico Matthias Jaissle enfrenta uma pressão cada vez maior, mas afirmou publicamente que mantém o apoio total da diretoria do clube. Ele terá uma tarde difícil em Craven Cottage sem vários jogadores importantes: Joelinton está fora por lesão, e Jacob Ramsey está suspenso.

O Fulham sabe que o Newcastle ainda é capaz de fazer boas apresentações fora de casa, como mostrou na vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace em seu jogo mais recente como visitante. O Newcastle precisará repetir esse desempenho para interromper uma sequência negativa que tem inquietado torcedores e funcionários do clube.