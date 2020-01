Onde assistir a Francana x Corinthians, pela Copa São Paulo?

Virtualmente classificado, o Timão enfrenta o Francana pela última rodada da fase de grupos da Copinha nesta próxima quinta-feira

Empolgado com as boas atuações até agora, o enfrenta o Francana nesta quinta-feira (9), às 19h15 (de Brasília), em duelo válido pela última rodada da fase de grupos da . O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV e, para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Francana x Corinthians DATA Quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 LOCAL Estádio Municipal Doutor Lancha Filho - Franca, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV. Aqui, na Goal , você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FRANCANA

O Francana, segundo lugar do grupo até o momento, ainda pode se classificar: o clube precisa apenas bater o Corinthians e estará na segunda fase da . Se tropeçar, corre o risco de perder a vaga para o -PI, que irá enfrentar o lanterninha Retrô.

Provável escalação do Francana: Marcus Vinícius; Yuri Alisson, Luis Gabriel, Vitor Garcia e Leo Mello; João Tornich, Danton Vitor, Jordinis Henrique e Carlos Eduardo; Guilherme Vieira e Bruno Aparecido

CORINTHIANS

Maior campeão da Copinha , o conta com desfaques: o goleiro Matheus Donelli e o lateral esquerdo Lucas Piton foram convocados por Tiago Nunes para integrar o time profissional. Gabriel Gallegos, com uma artroscopia no joelho direito, e Thalisson, que fez cirurgia após romper o ligamento, foram cortados da delegação.

Provável escalação do Corinthians: Guilherme; Daniel Marcos, Felipe, Ronald e Lucas Pires; Xavier, Gabriel Pereira, Vitinho e Ruan Oliveira; Walisson e Richard

ÚLTIMOS JOGOS

Francana

JOGO CAMPEONATO DATA Francana 1 x 2 Fluminense-PI Copa de Futebol Júnior 3 de janeiro Francana 2 x 1 Retrô Copa São Paulo de Futebol Júnior 6 de janeiro

Corinthians