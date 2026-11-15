Como assistir a França x Turquia com uma VPN

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Prévia da partida

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

A França recebe a Turquia no Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux, na noite de domingo. A equipe de Zinedine Zidane precisa de um resultado para continuar na disputa pela liderança do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA.

A França chega à partida após uma dura derrota por 3 a 1 para a Itália, na quinta-feira, em San Siro. O resultado encerrou o início invicto de Zidane como técnico da seleção francesa. Pio Esposito marcou duas vezes pela Itália, e as fragilidades defensivas da França ficaram expostas durante todo o segundo tempo.

Desde então, a situação do elenco piorou. Dayot Upamecano deixou o grupo por motivos pessoais e voltou ao Bayern de Munique, ampliando uma lista já extensa de desfalques que inclui William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele e Esteban Lepaul.

A única fonte de otimismo para Zidane é o esperado retorno de Kylian Mbappe à equipe titular. O atacante do Real Madrid não jogou na derrota para a Itália, e sua presença em Bordeaux deve dar mais ritmo e velocidade de jogo ao ataque francês, que teve dificuldades nesses aspectos em Milão.

A Turquia chega em má fase, após perder as cinco partidas que disputou nesta edição da Liga das Nações. A equipe de Sergen Yalcin perdeu por 2 a 1 para a Bélgica na quinta-feira e está na lanterna do grupo, sem somar pontos na fase de liga.

A França venceu o primeiro confronto por 1 a 0 em setembro e deve conquistar os três pontos novamente. Zidane, porém, cobrará uma reação tanto no desempenho quanto na organização da equipe após a queda de rendimento defensivo contra a Itália.