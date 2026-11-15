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Onde assistir a França x Turquia ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

França x Turquia
França
Turquia
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Guia completo de como assistir a França x Turquia ao vivo hoje pela Liga A da Liga das Nações da UEFA.

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Prévia da partida

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Liga das Nações A - Rodada 6
Matmut Atlantique

A França recebe a Turquia no Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux, na noite de domingo. A equipe de Zinedine Zidane precisa de um resultado para continuar na disputa pela liderança do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA.

A França chega à partida após uma dura derrota por 3 a 1 para a Itália, na quinta-feira, em San Siro. O resultado encerrou o início invicto de Zidane como técnico da seleção francesa. Pio Esposito marcou duas vezes pela Itália, e as fragilidades defensivas da França ficaram expostas durante todo o segundo tempo.

Desde então, a situação do elenco piorou. Dayot Upamecano deixou o grupo por motivos pessoais e voltou ao Bayern de Munique, ampliando uma lista já extensa de desfalques que inclui William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele e Esteban Lepaul.

A única fonte de otimismo para Zidane é o esperado retorno de Kylian Mbappe à equipe titular. O atacante do Real Madrid não jogou na derrota para a Itália, e sua presença em Bordeaux deve dar mais ritmo e velocidade de jogo ao ataque francês, que teve dificuldades nesses aspectos em Milão.

A Turquia chega em má fase, após perder as cinco partidas que disputou nesta edição da Liga das Nações. A equipe de Sergen Yalcin perdeu por 2 a 1 para a Bélgica na quinta-feira e está na lanterna do grupo, sem somar pontos na fase de liga.

A França venceu o primeiro confronto por 1 a 0 em setembro e deve conquistar os três pontos novamente. Zidane, porém, cobrará uma reação tanto no desempenho quanto na organização da equipe após a queda de rendimento defensivo contra a Itália.

Escalações de França x Turquia

4-2-3-1
França crest
França
FRA
Formação
Turquia crest
Turquia
TUR
5-4-1
M. MaignanM. MaignanA. DioufA. Dioufteam-logoS. KumbediJ. JacquetJ. JacquetI. KonateI. KonateR. CherkiR. CherkiL. Da CunhaL. Da CunhaM. OliseM. OliseA. RabiotA. RabiotB. BarcolaB. BarcolaK. MbappeK. MbappeB. OzerB. OzerE. ElmaliE. ElmaliM. DemiralM. DemiralA. BardakciA. BardakciE. TopcuE. TopcuB. YilmazB. YilmazH. CalhanogluH. CalhanogluI. YuksekI. YuksekA. GulerA. GulerC. UzunC. UzunD. GulD. Gul
Turquia crest
Turquia
TUR
4-2-3-1
França

Time titular

Turquia

Reservas

Técnico

  • Z. Zidane
  • S. Yalcin

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