Onde assistir a França x Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Mundo feminina

Duelo está marcado para este domingo (23), às 16h (de Brasília), em Le Havre

Valendo vaga nas quartas de final da feminina, e entram em campo neste domingo (23), às 16h (de Brasília), em Le Havre. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, Band e Sportv.

Para acompanhar ao vivo, em tempo real, clique AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO x Brasil DATA Domingo - 23 de junho LOCAL Le Havre - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

O jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo, Band e Sportv. Aqui, na Goal , você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS

FRANÇA

País sede da competição, a França fez a segunda melhor campanha da fase de grupos da Copa do Mundo: somou nove pontos ao vencer seus três jogos – contra , Noruega e .

A anfitriã chega como a grande favorita para o duelo, e busca o seu primeiro título na história do Mundial feminino.

Provável escalação: Bouhaddi; Perisset, Mbock, Renard, Majri; Cascarino, Henry, Bilbaut, Asseyi; Gauvin, Thiney.

BRASIL

O Brasil se classificou para as oitavas de final em terceiro lugar do Grupo C, com seis pontos. A Seleção venceu a na estreia e a Itália na terceira rodada, mas acabou na terceira posição pelos critérios de desempate.

Bárbara; Letícia, Kathellen, Mônica, Tamires; Formiga, Thaisa, Debinha; Andressa Alves, Marta (Ludmilla) e Cristiane.