Onde assistir a França x Brasil, pela semifinal do Mundial Sub-17

Seleções buscam vaga na final do torneio nesta quinta-feira (14), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo vaga na final do , o encara a na noite desta quinta-feira (14), às 20h (de Brasília), no Estádio Bezerrão, em Gama. Quem ganhar irá encarar o vencedor de x . A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv 2, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO França x Brasil DATA Quinta-feira - 14 de novembro LOCAL Bezerrão - Gama, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida brasileira quer afastar o fantasma das eliminações para os franceses em Copas / Foto: Gety Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv 2, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Tanto o Brasil quanto a França chegam na semifinal do Mundial Sub-17 com 100% de aproveitamento, mas os franceses registram não só a melhor campanha na competição, como também são os grandes algozes dos brasileiros.

Em qualquer categoria, as seleções já se enfrentaram em 10 oportunidades em Copas, contabilizando apenas três vitórias para o Brasil, contra quatro da França, além de três empates.

"O Brasil também fez muitos gols no torneio. O Brasil com certeza é equipe forte. Equipe que fez muitos gols. Eles brilham não só como grupo, mas têm talento individual forte. Acho que o foco não é o estilo do jogo. Mas a eficácia. Queremos jogar o melhor futebol possível. Às vezes conseguimos, às vezes não. Espero que tenhamos muitos gols na partida, mas cada jogo é um jogo e sabemos que o Brasil vai começar forte", disse o técnico da França, Jean-Claude Giuntini.

Provável escalação do Brasil: Donelli; Yan, Henri, Luan Patrick e Patryck; Daniel Cabral, Diego Rosa e Pedro Lucas; Veron, Kaio Jorge e Peglow

Provável escalação da França: Zinga; Soppy, Matsima, Kouassi e Pembélé; Taïbi, Ahamada; Lihadji, Aouchiche e Mbuku; Rutter