Onde assistir a Fortaleza x Santos, pelo Brasileirão Série A 2019?

Peixe entra em campo nesta quinta-feira (28) visando se manter na vice-liderança do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o na noite desta quinta-feira (28), às 20h (de Brasília), no Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT (exceto Ceará), além do Premiere para todo o , na TV fechada. Aqui, na Goal , você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Santos DATA Quinta-feira - 28 de novembro LOCAL Castelão - Ceará, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Santistas torcem pela permanência de Sampaoli em 2020 / Foto: Gety Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT (exceto Ceará), além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FORTALEZA

Adotando um tom de mistério, o Fortaleza entra em campo ocupando a 12ª posição, com 43 pontos, visando a vitória em casa contra o Santos.

"É uma equipe com muita intensidade, a gente sabe disso. Mas vamos fazer o nosso jogo, propor jogo, ter a bola. Nossa equipe gosta da bola, a equipe do Santos também gosta de ter a bola, vai ser um jogo divertido para quem assistir", afirmou o lateral-direito.

O técnico Rogério Ceni terá o retorno de Paulão. Por outro lado, Carlinhos cumpre suspensão, enquanto Jackson segue em recuperação de lesão.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, André Luís, Osvaldo e Wellington Paulista

SANTOS

Já classificado para a 2020, o entra em campo sem Jorge, que sente um desconforto no posterior do joelho direito, além de Gustavo Henrique e Marinho, suspensos.

O Santos subiu para a segunda posição do Brasileirão, com 68 pontos.

Provável escalação do Santos: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Tailson (Derlis González), Eduardo Sasha e Soteldo

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES