Onde assistir a Fortaleza x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília) ; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com Gabigol e Rodrigo Caio em campo, o visita o nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Fortaleza x Flamengo DATA Quarta-feira, 16 de outubro LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Dovulgação Fortaleza

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FORTALEZA

Visando se distanciar do Z-4, o Fortaleza terá uma missão ao enfrentar o Flamengo e , semifinalistas da , nas próximas rodadas.

O técnico Rogério Ceni não poderá comandar a equipe no banco de reservas, uma vez que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além do mais, Jackson, Gabriel Dias e Wellington Paulista.

"Estamos preparados para jogar contra o Flamengo. Trataremos como a partida contra a . Não podemos pensar em quantos pontos estamos da zona. Temos que olhar partida por partida. Obviamente, (Ceni) vai fazer falta. Já sabemos o que ele quer de nós em campo. Estamos tranquilos", disse Quintero.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe e Juninho; Edinho, Felipe Pires, Osvaldo e André Luís

FLAMENGO

Por outro lado, o Flamengo chega para o duelo confiante após ter encerrado o jejum de 45 sem vencer o -PR na Arena.

O técnico Jorge Jesus poderá contar com Gabigol e Rodrigo Caio, que serviram a seleção brasileira nos últimos amistosos.

Vale destacar que o é o líder do Brasileirão, com 58 pontos, oito a mais que o , segundo colocado.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; João Lucas, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Renê; Willian Arão, Gerson e Piris da Motta; Vitinho, Gabriel e Lucas Silva

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 0 Chapecoense Brasileirão 10 de outubro 1 x 0 Fortaleza Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Grêmio Brasileirão 19 de outubro 17h (de Brasília) x Fortaleza Brasileirão 26 de outubro 21h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Atlético-MG Brasileirão 10 de outubro 0 x 2 Flamengo Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Brasileirão 29 de outubro 18h (de Brasília) Flamengo x Grêmio Brasileirão 23 de outubro 21h30 (de Brasília)

