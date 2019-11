Onde assistir a Fortaleza x CSA, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste domingo (17), às 19h (de Brasília), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Ceará entram em campo neste domingo (17), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento. O confronto terá transmissão ao vivo do canal Premiere, para todo o .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x DATA Domingo, 17 de novembro LOCAL Castelão - Fortaleza, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Sem perder há três jogos, Fortaleza busca manter invencibilidade / Foto:Divulgação Fortaleza

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FORTALEZA

Ocupando a 13ª posição, com 39 pontos, o Fortaleza entra em campo após vencer o Ceará na última rodada.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Gabriel Dias e Osvaldo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Jackson, que se recupera de uma lesão na coxa direita, é dúvida.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Juninho, Felipe e André Luís; Romarinho, Kieza e Wellington Paulista

CSA

Precisando vencer, o técnico Argel Fucks não adotou o tom de mistério sobre a equipe que entrará em campo neste domingo e já antecipou a escalação.

"A equipe que treinou é a equipe que começa jogando. Nós temos o Bustamante machucado, temos o Jarro machucado, vamos colocar o Euller pra fazer o número 10, como ele fez no Morumbi e foi muito bem. Então o time é o mesmo que vinha jogando, Warley na direita, Apodi na esquerda, Ricardo Bueno, os dois volantes João e Dawhan, Celsinho vem jogando também quase sempre", disse.

O CSA vem de derrota em casa e precisa vencer para continuar vivo na briga contra o rebaixamento. Atualmente, ocupa a 18ª posição, com 29 pontos.

Provável escalação do CSA: João Carlos; Celsinho, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; João Vitor, Dawhan e Euller; Warley, Apodi e Ricardo Bueno

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 2 Fortaleza Brasileirão 6 de novembro Fortaleza 1 x 0 Ceará Brasileirão 10 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fortaleza Brasileirão 24 de novembro 19h (de Brasília) Fortaleza x Brasileirão 28 de novembro 19h30 (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 CSA Brasileirão 8 de novembro CSA 0 x 3 Brasileirão 10 de novembro

Próximas partidas