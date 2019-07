Onde assistir a Fortaleza x Corinthians, pelo Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (28) pela 12ª rodada do torneio nacional

Pela 12ª rodada do Brasileirão, o visita o neste domingo (28), às 19h (de Brasília), no Castelão. A partida será transmitida pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

JOGO Fortaleza x Corinthians DATA Domingo, 28 de julho LOCAL Castelão - Fortaleza HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Divulgação Fortaleza

A partida será transmitida pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FORTALEZA

Na 14ª posição, com 14 pontos, o Fortaleza entra em campo sob o comando de Rogério Ceni, que conhece muito bem o adversário. Atualmente comandando o Fortaleza, o ex-jogador e ídolo do enfrentou o quatro vezes como técnico, registrando dois empates e duas derrotas.

Ceni poderá contar com o meio-campo Mariano Vázquez, contratado durante a . O jogador foi inscrito no BID da CBF e está apto para participar do duelo.

Provável escalação: Felipe Alves; Tinga, Juan Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Araruna, Juninho, André Luis, Kieza e Romarinho; Wellington Paulista

CORINTHIANS

Ocupando a décima posição, com 16 pontos conquistados, o Timão volta a campo após vencer o Wanderers no jogo de ida das oitavas de final da .

Provável escalação: