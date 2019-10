Onde assistir a Fortaleza x Chapecoense, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (9), às 20h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a recuperação no Campeonato Brasileiro, e entram em campo na noite desta quarta-feira (9), às 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Chapecoense DATA Quarta-feira, 9 de outubro LOCAL Castelão - Fortaleza, BRA HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: )

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada, além do tempo real na Goal.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FORTALEZA

Após a derrota para o na última rodada, o técnico Rogério Ceni preferiu adotar um tom de mistério para o duelo contra a Chapecoense nesta quarta.

Ocupando a 14ª posição, com 25 pontos, a equipe sabe da importância de somar três pontos, mas destaca a qualidade do adversário, apesar de ser o último colocado na tabela.

"É o último colocado hoje, assim como o até um tempo atrás era o último e hoje está fazendo uma recuperação que ninguém acreditava. Isso é mais uma prova que o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. O que fará o jogo se tornar fácil é a nossa postura, o que produzirmos dentro de campo. Na quarta-feira teremos um adversário muito difícil. Temos que estar muito concentrados porque eles vão encarar como uma final e temos que encarar da mesma maneira", disse.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Roger Carvalho, Juan Quintero, Carlinhos; Felipe, Juninho; Edinho, Osvaldo (Marcinho), Wellington Paulista, Kiesa

CHAPECOENSE

Assim como o Fortaleza, a também vem de derrota para o por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Marquinhos não poderá contar com Eduardo e Gum, lesionados, assim como Augusto, que ainda se recupera de dores musculares.

Mais artigos abaixo

A boa notícia fica com o retorno de Bruno Pacheco no lugar de Roberto.

Provável escalação da Chapecoense: Tiepo; Caíque Sá (Bryan), Gum, Douglas, Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo, Augusto; Régis, Everaldo e Rildo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Botafogo Brasileirão 30 de setembro São Paulo 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 5 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fortaleza Brasileirão 13 de outubro 16h (de Brasília) Fortaleza x Flamengo Brasileirão 17 de outubro 20h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 1 Brasileirão 30 de setembro Chapecoense 0 x 1 Flamengo Brasileirão 6 de outubro

Próximas partidas