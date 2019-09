Onde assistir a Fortaleza x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2019

O Fortaleza recebe o Botafogo nesta segunda-feira (30), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O visita o pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (30), às 20h (de Brasília), no Castelão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e no GloboEsporte.com. Aqui na Goal você pode acompanhar o jogo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Botafogo DATA Segunda-feira, 30 de setembro LOCAL Castelão - Fortaleza, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Botafogo)

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada, e no GloboEsporte.com. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FORTALEZA

Após a demissão de Zé Ricardo, o Fortaleza anunciou neste domingo (29) o retorno de Rogério Ceni, que fechou novo contrato até dezembro deste ano. Desta forma, algumas mudanças podem ocorrer na escalação da equipe para o duelo desta segunda-feira (30).

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Carlinhos, Quintero, Jackson e Tinga; Juninho, Matheus Vargas e Gabriel Dias; Romarinho, Felipe Pires e Wellington Paulista

BOTAFOGO

Na busca por uma vitória diante do Fortaleza, o Bota deverá ir a campo com o mesmo elenco que perdeu para o por 2 a 0. A única mudança deverá ocorrer na suspensão de Gilson devido ao cartão vermelho ao longo da última partida.

Eduardo Barroca vem sofrendo forte resistência por parte de torcedores por conta das escolhas táticas, graças aos erros da zaga em partidas pontuais para a equipe na competição nacional e a falta de gols no setor ofensivos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 Brasileirão 21 de setembro -PR 4 x 1 Fortaleza Brasileirão 26 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Fortaleza Brasileirão 5 de outubro 17h (de Brasília) Fortaleza x Chapecoense Brasileirão 9 de outubro 20h30 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 2 Brasileirão 21 de setembro Bahia 2 x 0 Botafogo Brasileirão 25 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Fluminense Brasileirão 6 de outubro 16h (de Brasília) Botafogo x Goiás Brasileirão 9 de outubro 19h15 (de Brasília)

: Gatito; Marcinho, Marcelo, Gabriel, Gilson; Cícero, Bochecha, João Paulo; Pimpão, Diego Souza, Victor Rangel.