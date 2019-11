Onde assistir a Fortaleza x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2019

Pressionado, Galo busca apenas a vitória neste sábado (2) fora de casa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fugindo do risco de rebaixamento, e entram em campo neste sábado (2), às 17h (de Brasília), em duelo válido 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Atlético-MG DATA Sábado, 2 de novembro LOCAL Castelão - Fortaleza, BRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do está impaciente com a fase do time e cobra os jogadores por resultados / Foto:Divulgação Atlético-MG

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FORTALEZA

Com duas vitórias e um empate, o Fortaleza não esconde que o seu objetivo na temporada é se manter na Série A, com o técnico Rogério Ceni desejando conquistar pontos o mais rápido possível.

"Lutamos pelo objetivo que queremos. Sabemos que não podemos ser campeões da competição. Nosso título é se manter na Série A. Sabíamos disso. Quiçá poder disputar uma competição internacional. Nosso maior título é nossa torcida", disse.

"Nosso sonho é conquistar pontos o mais rápido possível para não brigar no final da competição. Diante de todas as adversidades nosso objetivo sempre foi manter o Fortaleza na Série A. Vejo o Fortaleza como um time que luta até o final", completou.

Ceni não poderá contar com Osvaldo, com lesão muscular, e Edinho, por questões contratuais.

Por outro lado, Felipe, que cumpriu suspensão, pode voltar ao time

Em 12ª com 35 pontos, o Leão está zona de classificação para a .

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão, Bruno Melo; Juninho, Felipe; Marlon (Felipe Pires), André Luis, Romarinho, Wellington Paulista.

ATLÉTICO-MG

O Galo atravessa um momento complicado na temporada. Com duas derrotas seguidas, a equipe foi alvo de protestos dos torcedores no embarque para Fortaleza, e entra em campo neste sábado (2) pensando apenas na vitória para não se aproximar do Z-4.

Para o duelo, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com Leonardo Silva, que ficou em Belo Horizonte, além de Cazares e Otero, suspensos.

Atualmente, o Atlético ocupa a 13ª posição, com 35 pontos.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Patric, Maidana, Rabello, Hernández; Réver, Luan, Elias, Nathan, Vinicius; Santo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Fortaleza Brasileirão 27 de outubro Avaí x Fortaleza Brasileirão 30 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fortaleza Brasileirão 6 de novembro 19h30 (de Brasília) Fortaleza x Ceará Brasileirão 10 de novembro 18h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Atlético-MG Brasileirão 27 de outubro Atlético-MG 0 x 2 Brasileirão 30 de outubro

Próximas partidas