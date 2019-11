Onde assistir a Fluminense x Vasco, pelo Brasileirão Série A 2019

Rivais entram em campo neste sábado (2), às 19h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando pela permanência na Série A, e entram em campo neste sábado (2), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Vasco DATA Sábado, 2 de novembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca a vitória para deixar a zona de rebaixamento / Foto:Divulgação Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Sem vencer há quatro jogos (três derrotas e um empate), o Fluminense retornou ao Z-4 após a derrota para o Ceará por 2 a 0 no meio da semana.

Pressionado por bons resultados, o técnico Marcão precisa da vitória para se manter no cargo.

Allan retorna a equipe após cumprir suspensão na última rodada, enquanto Wellington Nem e Nenê disputam por uma vaga.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Ganso, Allan Souza, Danielzinho; Marcos Paulo, Yony González, Nem (Nenê)

VASCO

Depois de sonhar alto com uma possível classificação para a , o técnico Vanderlei Luxemburgo colocou os pés no chão e só mira em somas os pontos necessários para se afastar do risco de rebaixamento.

"O torcedor quer que a gente dispute a Libertadores, que a gente lute pela Libertadores. Eu também queria lutar pela Libertadores, mas não podemos esquecer de como começamos o trabalho, como foi feito. A equipe que iniciou comigo lá atrás, contra o Avaí, e a equipe que está jogando hoje como titular. Uma série de mudanças dentro do Brasileiro, contratar jogadores, dar ritmo... Você vê que houve uma evolução muito grande dentro do trabalho. Jogar contra o Fluminense, depois contra o , isso é o Campeonato Brasileiro, muito difícil. Cada jogo é uma decisão. Nosso trabalho é recuperar os jogadores para o clássico contra o Fluminense", disse.

Com o tropeço para o por 3 a 1 na última semana, o Vasco permaneceu na 11ª posição, com 38 pontos.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Pikachu, Henríquez, Leandro Castan e Henrique; Richard, Bruno Gomes e Guarín; Rossi, Marrony e Ribamar

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 309 jogos entre as equipes, o Vasco venceu em 114 oportunidades, contra 101 do Tricolor, além de 94 empates.

A equipe cruzmaltina não sabe o que é perder desde 2017 para o . A última derrota ocorreu em abril de 2017, quando o Fluminense venceu por 3 a 0 no . De lá para cá, foram sete vitórias e dois empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Vasco 2 x 1 Fluminense Brasileirão 2019 Vasco 1 x 0 Fluminense Carioca 2019 Vasco 1 x 0 Fluminense Carioca 2018 Fluminense 0 x 1 Vasco Brasileirão 2018 Vasco 1 x 1 Fluminense Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 1 Brasileirão 26 de outubro Ceará 2 x 0 Fluminense Brasileirão 30 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Brasileirão 7 de novembro 19h30 (de Brasília) x Fluminense Brasileirão 10 de novembro 16h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Vasco Brasileirão 26 de outubro Vasco 1 x 3 Grêmio Brasileirão 30 de outubro

Próximas partidas