Onde assistir a Fluminense x Peñarol, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Tricolor pode empatar ou até mesmo perder por 1 a 0 nesta terça-feira (30), no Maracanã

Pelo jogo de volta das oitavas de final da , o recebe o nesta terça-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, a equipe de Fernando Diniz pode empatar ou até mesmo perder por 1 a 0. O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN, plataforma de streaming esportivo. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Fluminense x Peñarol DATA Terça-feira, 30 de julho LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Divulgação

O duelo entre Fluminense x Atlético Peñarol será exibido pelo DAZN. O torcedor que quiser acompanhar os jogos do time precisa assinar o serviço de streaming. O primeiro mês é gratuito.

Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Com apenas uma vitória nos útlimos dez jogos disputados, Fernando Diniz sabe que atravessa um momento de pressão no Tricolor. Após ser derrotado pelo por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão, a equipe carioca volta suas atenções para a Sul-Americana.

Com quase 20 mil ingressos vendidos antecipadamente, o entra em campo visando apenas a classificação para trazer um pouco mais de tranquilidade para a equipe.

Escalação provável:

PEÑAROL

O time uruguaio foi eliminado pelo grupo do na Libertadores e, na terceira posição, foi parar na Sul-Americana.

Agora, para avançar, precisa vencer o Fluminense por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por 2 a 1, a vaga nas quartas de final da Sul-Americana será decidida nos pênaltis.

Escalação provável: Dawson; Gio González, Formiliano, Cristian Lema e Lucas Hernández; Brian Rodríguez, Walter Gargano, Guzmán Pereira, Núñez e Cristian "Cebolla" Rodríguez; Toro Fernández