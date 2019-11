Onde assistir a Fluminense x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2019?

Tricolor recebe o Verdão nesta quinta-feira (28), às 19h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando fugir do risco de rebaixamento, o recebe o na noite desta quinta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Palmeiras DATA Quinta-feira, 28 de novembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor só pensa na vitória para se afastar do risco de rebaixamento / Foto:Divulgação Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Na 15ª posição, com 38 pontos conquistados, a três do , primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Fluminense entra em campo pensando apenas na vitória para se afastar da degola do Brasileirão.

O técnico Marcão não poderá contar com Muriel, Rodolfo e Mascarenhas, lesionados, enquanto João Pedro é dúvida.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Digão e Henrique; Danielzinho, Souza, Lima e González; Ganso e Marcos Paulo

PALMEIRAS

Após a derrota para o na última rodada, o Palmeiras entra em campo mirando a vitória apesar de não poder mais ser campeão brasileiro.

Para o confronto fora de casa, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o zagueiro Gustavo Gómez, que sofreu uma lesão muscular. Antônio Carlos ou Edu Dracena disputam uma vaga.

Por outro lado, Felipe Melo retorna, além de Luiz Adriano no lugar de Borja.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos (Edu Dracena), Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago (Felipe Melo), Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael e Luiz Adriano

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES