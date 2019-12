Onde assistir a Fluminense x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2019?

Tricolor se despede do Maracanã nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sonhando com uma classificação para a , o recebe o nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (Brasília, RJ, Ceará, Sul de Minas, e Natal), além do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Fortaleza DATA Quarta-feira, 4 de dezembro LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor se despede do Maracanã na temporada nesta quarta / Foto:Divulgação Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (Brasília, RJ, Ceará, Sul de Minas, Goiás e Natal), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Já garantido na Série A, o Tricolor entra em campo sem grande pressão faltando apenas duas rodadas para o término da temporada.

O técnico Marcão não poderá contar com Ganso, que segue se recuperando de lesão na coxa esquerda. Nenê deve ser o seu substituto.

Além dele, Guilherme, suspenso, Matheus Ferraz e Mascarenhas, em trabalho de transição, e Orinho e Muriel, machucados, estão fora.

O aparece na 15ª posição, com 42 pontos.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Digão e Henrique; Danielzinho, Souza, Lima e González; Ganso e Marcos Paulo

FORTALEZA

Já classificado para a Copa Sul-Americana 2020, o Fortaleza pode entrar com força máxima, uma vez que não há machucados ou suspensos na rodada.

A equipe de Rogério Ceni aparece na nona posição, com 49 pontos.

Provável escalação do Fortaleza:

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES