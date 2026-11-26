Como assistir a Fluminense x Cruzeiro com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 37 27 de nov. de 2026 - 18:00

O Fluminense recebe o Cruzeiro em um duelo da Série A entre duas equipes que estão no G4. O time de Marcao ocupa a quarta posição, enquanto o Cruzeiro de Artur Jorge está em terceiro. Por isso, o resultado terá peso na disputa por vagas em competições continentais.

O Fluminense chega em boa fase. Venceu quatro dos últimos cinco jogos no campeonato, o mais recente por 1 a 0 sobre o Mirassol, depois de uma vitória fora de casa contra o São Paulo.

A sequência se apoia em uma defesa sólida. O Fluminense passou três jogos seguidos sem sofrer gols antes da partida contra o Mirassol, incluindo uma vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Vitória.

O Cruzeiro tem sido igualmente consistente. Venceu seus últimos cinco jogos no campeonato, incluindo uma vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras e outra, pelo mesmo placar, fora de casa contra a Chapecoense.

O visitante também mostrou que consegue marcar vários gols, com uma vitória por 3 a 2 sobre o Bahia nessa sequência. O Cruzeiro não perde pontos no campeonato desde o início de outubro.

As equipes empataram em 1 a 1 no confronto mais recente, em maio, o que mostra o equilíbrio entre elas. Veja como acompanhar a partida.

As informações oficiais sobre a transmissão deste jogo ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão acrescentados assim que os detentores dos direitos forem confirmados.

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