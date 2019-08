Onde assistir a Fluminense x Corinthians, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana

Equipes buscam vaga para a semifinal nesta quinta-feira (29), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da , no Maracanã, após empataraem sem gols em . O classificado do confronto medirá forças com o Independiente Del Valle, do . O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN, plataforma de streaming esportivo. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Fluminense x Corinthians DATA Quinta-feira, 29 de agosto LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo entre Fluminense x Corinthians será exibido pelo DAZN. O torcedor que quiser acompanhar os jogos do time precisa assinar o serviço de streaming. O primeiro mês é gratuito.

Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Com mais de 35 mil ingressos vendidos, o Tricolor entra em campo buscando uma nova fase após a demissão de Fernando Diniz e a chegada do técnico Oswaldo de Oliveira, que fará a sua estreia no comando nesta quinta.

Afastado dos últimos dois jogos (a derrota para o e o empate sem gols contra o Corinthians), o zagueiro Digão está recuperado das dores na panturrilha direita e pode entrar em campo.

Provável escalação: Muriel; Igor Julião, Nino, Digão (Frazan), Caio Henrique; Allan; Nenê, Ganso, Daniel, Marcos Paulo; Yony González.

CORINTHIANS

Após ter eliminado o no placar agregado por 5 a 2 nas oitavas de final, o poderá contar com a presença de Pedrinho. No entanto, o técnico Carille faz mistério em relação ao time titular que entrará em campo no Maracanã.

Atravessando um bom momento na temporada, o Corinthians vem de uma sequência de 11 jogos de invencibilidade (não perde desde o retorno das competições, após a ).

O Timão joga por qualquer vitória ou empate com gols para ficar com a classificação. Em caso de uma nova igualdade em 0 a 0, a decisão vai para os pênaltis.

Provável escalação: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel; Pedrinho, Júnior Urso, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 1 CSA Brasileirão 18 de agosto Corinthians 0 x 0 Fluminense Sul-Americana 22 de agosto

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Avaí Brasileirão 2 de setembro 20h (de Brasília) x Fluminense Brasileirão 7 de setembro 17h (de Brasília)

CORINTHIANS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 0 Fluminense Sul-Americana 22 de agosto Avaí 1 x 1 Corinthians Brasileirão 25 de agosto