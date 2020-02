Onde assistir a Fluminense x Botafogo, pelo Campeonato Carioca?

Clássico carioca será disputado neste domingo (9), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se encontram pela primeira vez no ano na tarde deste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (Rio de Janeiro), além do canal Premiere, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Botafogo DATA Domingo, 9 de fevereiro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor quer a classificação para a fase final da / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (Rio de Janeiro), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

Contando com alguns reforços, o pode entrar em campo com novidades. Regularizado, Fernando Pacheco está à disposição de Odair para iniciar o duelo, assim como Wellington Silva. Ganso, Evanílson e Marcos Paulo, que esticaram a pré-temporada, também estão relacionados para o clássico.

O Tricolor é o segundo colocado do Grupo B, com 12 pontos, e já está classificado para a fase final da Taça Guanabara.

Provável escalação do Fluminense: ​Muriel; Gilberto, Digão, Luccas Claro e Egídio; Henrique, Hudson, Miguel (Yago), Nenê (Ganso); Marcos Paulo (Fernando Pacheco), Evanílson

BOTAFOGO

Por outro lado, o Bota deixa de lado a euforia criada após a chegada de Honda e entra em campo já eliminado da Taça Guanabara após a vitória do .

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Guilherme ; Cícero, Thiaguinho, Alex Santana e Bruno Nazário; Luís Henrique e Pedro Raul

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 1 Boavista 1 de fevereiro Fluminense 1 x 1 Unión la Calera 5 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Unión la Calera Copa Sul-Americana 18 de fevereiro 19h15 (de Brasília) Moto Club x Fluminense Copa do 27 de fevereiro 19h30 (de Brasília)

BOTAFOGO