Onde assistir a Fluminense x Boavista, pelo Campeonato Carioca?

Tricolor entra em campo neste sábado (1), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após a vitória sobre o , o volta a campo para enfrentar o Boavista neste sábado (1), às 19h (de Brasília), pela quinta rodada do . O duelo terá transmissão AO VIVO pelo canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Boavista DATA Sábado, 1 de fevereiro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor deseja manter os 100% no Carioca / Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

O duelo terá transmissão pelo canal Premiere, na TV fechada. Natrará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real,

Com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo B, com 12 pontos, o entra em campo para o último compromisso antes da estreia na Sul-Americana.

Para o confronto, o técnico Odair Hellmann deve poupar alguns atletas, já visando o confronto contra o Unión La Calera, do , na próxima terça-feira (4).

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Matheus Ferraz, Digão e Egídio; Henrique, Hudson, Yago e Nenê; Matheus Alessandro e Felippe Cardoso

BOAVISTA

Por outro lado, o Boavista, líder do Grupo A, com sete pontos, chega confiante após a vitória tranquila sobre o por 3 a 1.

Provável escalação do Boavista: ​Klever; Gabriel Cassimiro (Wellington Silva), Victor Pereira, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Erick Flores, Tartá (Luís Soares), Michel e Caio Dantas

TAÇA GUANABARA

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Bangu 1 x 5 Fluminense Campeonato Carioca 26 de janeiro Flamengo 0 x 1 Fluminense Campeonato Carioca 29 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Unión La Calera 4 de fevereiro 21h30 (de Brasília) Fluminense x Botafogo Campeonato Carioca 9 de fevereiro 16h (de Brasília)

BOAVISTA

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 0 x 1 Vasco Campeonato Carioca 25 de janeiro Boavista 3 x 1 Madureira Campeonato Carioca 28 de janeiro

Próximas partidas